後日起赴澳門毋須檢測證明 金巴可現場買票 渡輪周日復航

入境7天內北上 須核酸證明

至於由中國以外的國家和地區入境澳門的人，仍須在登機或登船來澳門時出示48小時新冠抗原檢測或核酸檢測陰性證明。另外，澳門國際機場下周日起恢復轉機服務，同時取消所有口岸的強制入境健康申報措施，以及入境後的健康管理措施。

港人現時經澳門入境內地，需要在澳門停留9日，該限制下周日會取消。澳門社會文化司長歐陽瑜昨表示，隨着疫情從最高峰回落，澳門下周日起結束疫情過渡期。澳門衛生局長羅奕龍亦表示，希望港澳之間人員往來盡快正常化。

來往港澳的交通將陸續恢復。港珠澳大橋穿梭巴士金巴昨日起已取消來往港澳班次實名制購票要求，毋須網上預約，恢復現場售票。

香港澳門渡輪航線下周日（8日）起恢復，今午起開始售票。其中噴射飛航初期每日有16班船來往上環及氹仔北安碼頭，運作時間早上7時半至下午5時。至於來往澳門外港碼頭的航線則暫未恢復。

來往內地航班不再限客座率

此外，國務院聯防聯控機制綜合組昨日發布《關於優化內地與港澳人員往來措施的通知》，澳門入境內地的人如7天內無外國或其他境外地區旅居史，毋須憑核酸檢測陰性結果入境。另外會逐步有序全面恢復內地與香港、澳門陸路口岸客運和水路客運，以及取消對香港、澳門來往內地航班的客座率限制，逐步有序增加航班數量，乘客在機上必須戴口罩。

（新冠疫情）