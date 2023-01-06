退燒止痛藥不排除立法規管買賣 議員：應是「最後一步」 藥房業憂難監管報攤零售店

消息稱，政府研判未來數周若內地疫情轉穩及恢復生產、市民不再搶購，撲熱息痛供求將穩定，而立法規管屬「最壞打算」，目前談論是否立法仍尚早。本報向醫衛局查詢有何指標判斷何時立法、立法方向為何，局方口頭回覆稱無補充。

非港人公營醫療取新冠藥 須先繳費

盧寵茂昨稱，近日本港疫情已過頂峰，惟內地與香港通關或增公營醫療系統壓力，故須採取多項措施，包括政府已通過額外採購建立特別藥物儲備，支持私營醫療設施，提供足夠退燒止痛藥，亦會按情况將藥物預留予有需要弱勢社群。

盧寵茂說，過去兩個月約一半本地藥廠稱含撲熱息痛的退燒止痛藥生產量已提升13%至100%，另透露不排除在「有需要」時立法規管買賣相關藥物。

林哲玄：應予市民信心 染疫可獲支援

醫衛界立法會議員林哲玄表示，撲熱息痛很普遍和安全，不應長期規管買賣，建議訂立《預防及控制疾病條例》下附屬法例，每人限購一至兩盒，設日落條款。但他稱衛生署執法能力一向令人失望，加上顧客可到不同藥房買藥，憂難有效監管。林強調規管買賣應是最後一步，政府應給予市民信心染疫時可獲合適支援，如準時收到抗疫物資包，亦建議長遠修例要求藥廠在藥盒標明「建議零售價」，讓市民比對藥房有否抬價。

香港醫院藥劑師學會會長崔俊明建議港府從加大供應方向解決供求問題，如叫內地大型藥廠加大生產量。他說，港府可透過修訂《藥劑業及毒藥規例》規定在藥劑師監售下買賣含撲熱息痛藥物，但需時較長，遠水不能救近火，加上藥房不是全天候有藥劑師當值，故不同意循相關方向規管。

港九藥房總商會副理事長張德榮反對規管買賣，稱零售店甚至報攤亦可銷售含撲熱息痛退燒藥，質疑當局規管範圍如只涵蓋藥房將對業界不公，若涵蓋所有零售店則難有效監管。他關注權責和罰則，認為業界無權檢查顧客身分和確保遵守限購。

金冬雁促要求來港者先打針 抽樣檢測

上周被問會否考慮統一內地及海外抵港者疫苗接種要求時，盧寵茂提到希望「做到一致性」，惟港府最終沒調整要求。特首李家超回應稱通關安排變化「比較大」，為更易評估整體情况，其他因素希望「唔好郁」，重申適時將「處理」相關要求。港大生物醫學學院教授金冬雁認為港府應一視同仁，要求內地來港者同樣要先打針，另建議抽樣為內地抵港者檢測核酸，以了解當地流行的變異病毒株。他說內地兩針接種率偏高，且最近在海外陽性的內地人主要屬輕症或無病徵，相信通關不會對本港疫情構成額外風險。

水貨黑點將加強檢查

政務司副司長卓永興稱，港府高度重視通關後或出現的水貨活動，將在各區水貨黑點採取適當行動，如海關會在各口岸加強執法檢查出境者有否攜帶受管制藥物；入境處將制訂懷疑水貨客監察名單，對疑從事水貨活動的訪客進行入境詢問。

明報記者

（新冠疫情）