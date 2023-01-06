夫長留內地「視像親子」 妻期待多享天倫

Annie對本報說，由於內地工作量較多，故丈夫自2019年起常留內地，每周回港一兩天，但疫情爆發後留港時間大減，去年更連續9個月留在內地，公司只允許他在淡季回港工作。

憂內地疫熾 4月才帶子回鄉

3年半以來，兒子成長期間少了父親陪伴，Annie堅持每日與丈夫視像通話，每次約半小時，「有時未必會說話太多，可能就是食飯時開着電話……因為有小朋友，所以希望他們有些親子時間」。她說，因之前回內地要隔離頗長時間，故3年來都沒帶兒子回福建探望自己的父母，父母疫情前只見過外孫一次。Annie暫未有打算回內地過年，認為內地疫情仍嚴重，自己及兒子均未曾染疫，「驚返去時感染，如果需要去醫院的話，又擔心醫療上會難處理」。她打算4月復活節假期及待內地疫情降溫後，再帶兒子回鄉。

另一方面，中華廠商聯合會永遠名譽會長施榮懷表示，在珠三角設廠的港商可在過年前回去巡視業務，「都是一個非常好的事……鼓勵下他們（員工），食個年夜飯」，同時可親身到銀行辦理手續等，能與各上下游客戶見面就更好。

廠商會：每日單向6萬額足夠

施榮懷認為現階段一天單向6萬名額足夠，「講真內地疫情亦都比較嚴重，也都有很多人選擇睇定一點，遲少少再上去」。

（新冠疫情）