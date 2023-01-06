港澳航線今午售票 國泰、港航內地線加班逾倍

議員促港澳車船加班防炒賣

針對打擊炒賣車票，港珠澳大橋穿梭巴士（金巴）昨稱，香港往珠海跨境巴士線維持實名制網上購票，票源充足；澳門往來香港巴士則不設實名制購票。噴射飛航稱會按一貫做法與相關部門合作盡力打擊炒賣；營運來往香港及深圳船務的珠江客運，網上系統顯示購票時要提供姓名及身分證號碼。

噴射飛航及金光飛航的港澳航線均會於通關日（1月8日）復航，來往澳門氹仔及上環港澳碼頭，噴射飛航初期每日最多有16班（8對）日航班次；金光飛航則每日提供3對班次來往港澳碼頭及氹仔。兩公司今午起售票。

航空方面，國泰航空稱本月14日起，每周將有61對航班往返香港和內地13個城市，較現時增逾一倍，目標3月底前增至每周逾100對；香港航空亦稱本月10日起往內地6城市航班由每周17班增至35班。

中港通深圳灣巴士周日復駛

跨境巴「環島中港通」通關日起會恢復前往深圳灣口岸香港路線，預計每日不少於150班車，昨晚起售票，日後逐步恢復來往廣州、佛山跨境路線。鐵路方面，僅落馬洲站會於通關日復運，羅湖及高鐵繼續關閉。港鐵稱來往金鐘及落馬洲站列車服務在早上9時半至晚上8時會維持4至8分鐘一班，平日總班次會由關閉前約90對增至135對。

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