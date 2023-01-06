預約可填3同行者 過年前部分時段滿額

政府一站通網頁上有「指定口岸出境香港到內地預約安排」的連結。昨午6時正式啟動時，記者需要等待數分鐘才能進入預約頁面，6時半左右則顯示需等待近1小時。

昨傍晚開通一度「塞車」 入夜後順暢

進入預約頁面前，申請者須先輸入香港身分證、澳門身分證或其他旅遊證件號碼；在預約頁面，須提供中英文姓名、性別、身分證上的出生和簽發日期，網頁有提供身分證樣本供參考；隨後要揀選同行人數、出境香港口岸和日期，提供接收短訊通知的電話號碼，最多可選3名同行者，要在30分鐘內填妥表格。

記者填妥表格後按確認鍵，一度沒反應，等約10分鐘出現成功預約登記的二維碼和資料，網頁亦提醒離境時須帶備48小時內核酸檢測陰性結果、身分證正本和「成功預約登記」證明的電子版本或打印版本，同時記者收到電話短訊通知已成功登記。昨晚較後時間，預約系統運作已十分順暢，容易登入並預約。

（新冠疫情）