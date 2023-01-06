預約可填3同行者 過年前部分時段滿額

【明報專訊】本港1月8日起實施與內地首階段通關，市民入境入地前須在「政府一站通」網頁預約，平台昨傍晚6時開始接受登記。本報記者昨在網頁預約，過程中即使已填妥個人資料、已揀選關口和過關時段，但在等待確認時一度沒反應，最終需時20分鐘才成功。截至昨晚11時半，個別時段預約額滿，深圳灣口岸年廿九（20日）早上、年廿七至年廿九（18至20日）下午時段額滿。內地人赴港也要申請配額，「深圳口岸發布」微信公眾號昨晚公布，今早9時開通陸路口岸赴港的網上預約通道。
政府一站通網頁上有「指定口岸出境香港到內地預約安排」的連結。昨午6時正式啟動時，記者需要等待數分鐘才能進入預約頁面，6時半左右則顯示需等待近1小時。
昨傍晚開通一度「塞車」 入夜後順暢
進入預約頁面前，申請者須先輸入香港身分證、澳門身分證或其他旅遊證件號碼；在預約頁面，須提供中英文姓名、性別、身分證上的出生和簽發日期，網頁有提供身分證樣本供參考；隨後要揀選同行人數、出境香港口岸和日期，提供接收短訊通知的電話號碼，最多可選3名同行者，要在30分鐘內填妥表格。
記者填妥表格後按確認鍵，一度沒反應，等約10分鐘出現成功預約登記的二維碼和資料，網頁亦提醒離境時須帶備48小時內核酸檢測陰性結果、身分證正本和「成功預約登記」證明的電子版本或打印版本，同時記者收到電話短訊通知已成功登記。昨晚較後時間，預約系統運作已十分順暢，容易登入並預約。