北上南下各日限6萬 網上爭配額 通關一周商下階段 高鐵料最遲1．15復運

落馬洲支線、深圳灣、文錦渡共5萬市民返港、內地人北上免配額

李家超昨午聯同多名主要官員召開記者會交代首階段通關「5+1」名額安排。首階段通關將涵蓋7個口岸，其中3個陸路口岸每日單向設合共5萬配額，落馬洲支線口岸單向限3.5萬人、深圳灣口岸限1萬人、文錦渡口岸5000人。以私家車和跨境出租車經港珠澳大橋往返內地，司機及乘客每日限1000人，要在香港政府網上系統事前登記，連同機場及兩水路口岸預計每日約1萬人。內地人由香港「北上」、港人由內地「南下」不受配額所限。

5小時逾25萬人完成預約

登記赴內地配額的網上系統昨傍晚6時啟用（見另稿）。截至昨晚11時半，個別時段預約額滿，其中深圳灣口岸年廿九（20日）早上、年廿七至年廿九（18至20日）下午時段額滿；至於文錦渡口岸、落馬洲支線口岸未來8周，全日仍有配額。據資科辦數字，截至昨晚11時有逾25萬人完成預約北上。

只須48小時核酸陰性證明

防疫方面，由內地入境本港者繼續無接種新冠疫苗要求。當局要求任何人往返內地及本港口岸，要持抵埗前48小時內的新冠核酸檢測陰性證明。港府「建議」旅客在抵港後第零天至第五天，每日自行做新冠快測。

無「恩恤」 李家超：兩月夠半數港人回內地

通關首階段港人「北上」配額6萬，被問到會否設「恩恤名額」供紅白二事等急需到內地者申請，李家超回應稱不設恩恤名額是經詳細考慮，認為現時安排屬「頗大的數額」，形容每日有6萬人可往內地，申請人只可在系統登記一次，之後須完成行程方可再預約，故兩個月相當於360萬、約一半人口有一次回內地機會，「整體來說，我們認為已經照顧了所有我們覺得有最急切需要的人」。他解釋，設配額是為確保通關「安全、有序和順暢」。

坐金巴、客船、飛機免配額 李：通關配額實名 沒可能炒賣

乘搭跨境客船、飛機或跨境巴士赴內地只需購買當日船票、機票或車票，毋須申請配額，當局預計往內地的相關運力每日約1萬人。在通關限額爆滿時，車船票或有被「炒賣」風險，被問到當局有否預案時，李家超沒正面回應，僅表示通關配額網上申請為實名制，「所以沒可能炒賣，不是本人的話，預約的登記便無效」。

至於下階段通關，政務司長陳國基表示會繼續與內地商討，盡快檢視第一階段後再詳細公布。他說，初步而言往後階段將重開更多口岸，包括皇崗／落馬洲、蓮塘／香園圍口岸，並適度加大每日人數。

至於高鐵西九龍站，運輸及物流局長林世雄稱料不遲於本月15日復運，將可前往福田、深圳北、廣州南，並新增可駛至市中心的廣州東站。他解釋高鐵首階段未能復運，是由於車長需時重新熟習，加上高鐵內地段仍如常行車，要找空檔試運有困難。

明報記者

（新冠疫情）

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