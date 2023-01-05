「煇黃」經典無數 黃霑感恩「天作之合」

一人哼歌一人填詞 一小時寫完《上海灘》

「浪奔 浪流/萬里滔滔江水永不休」這兩句歌詞，相信大多數港人不會陌生。「煇黃」多年來擦出不少火花，顧嘉煇除了「用盡」作曲時間，他曾在2006年受訪再分享創作心路歷程，教他最難忘的是，電視台曾安排顧嘉煇為劇集《上海灘》作主題曲，不過直至死線前一天晚上，他仍然沒有頭緒，於是致電黃霑商量，「我一面哼，他一面填詞，不消一小時便完成，翌早交給電視台錄音」。顧一直敬佩黃霑的才華，稱首次合作《愛你變成害你》，心裏已稱讚黃霑「這個人不簡單」。

當年受訪時，黃霑已逝世兩年，顧嘉煇提到，「有時半夜彈琴作曲，一想到一些好點子，下意識就會想打電話告訴黃霑，但想一想，就會記起他人已不在」。

「火爆」黃霑稱二人合作從未吵架

「煇黃」在2004年曾一同接受《明報周刊》訪問，稱合作的第一首廣東歌，是為電視劇《家變》創作的主題曲，顧形容「變幻原是永恒」一句已是香港人的金句。黃霑在該訪問自言為「火爆」的人，「動不動就『問候』別人」，但跟顧嘉煇合作逾40年來未曾吵架，「和老徐（導演徐克）合作……過程非常難受……和阿煇從來未吵過，過程又愉快，成績又美滿，天作之合，我覺得是前生積來的福」。