顧嘉煇逝世 享年92 煇筆淘盡世間事 獅子山下譜千曲

加國留院曾染新冠 前晚需聞氧

顧嘉煇姊姊顧媚昨接受now新聞台訪問，稱弟弟在加拿大留院一周，「有感染新冠病毒，加上有數天不進食」，在家人包括兒孫陪伴下安詳離世。顧嘉煇兒子顧致和受訪稱，父親晚年一直身體健康，臨終前常見疲態，入院後曾呼吸困難，醫生告知家人顧因年紀大，「（身體）很多東西都可以變得很快」，至前晚（3日）情况惡化，需吸氧氣，在家人探望時慢慢停止呼吸，形容一切來得突然。

葉麗儀：無顧嘉煇，今天不會有葉麗儀

汪明荃：多謝他培育好多歌手

主唱顧嘉煇多首作品的八和會館主席汪明荃回覆本報稱，數十年來顧對香港流行樂壇作出很大貢獻，對其離世感到突然和惋惜。她稱二人相識於1960年代，由她主唱的《萬水千山總是情》、《京華春夢》、《勇敢的中國人》等歌曲均屬顧的作品，「（顧）好清楚每位歌手的風格，創作合適他們的歌曲」、「（他）培育好多歌手，好多謝他」。

顧嘉煇1961年以《夢》一曲參加邵氏電影《不了情》的作曲比賽，由當年已是名歌星的姊姊顧媚主唱，展開早期音樂生涯；60年代初，他獲美國波士頓伯克利音樂學院創辦人勞倫伯克邀請到當地深造。他在1981年接受雜誌訪問，稱獲邀進修時已成家立室、擔子重，情况獲方逸華得悉，後來邵逸夫資助機票和費用，助他得以成行。

回港後顧嘉煇感恩圖報，為邵氏公司的電影配樂。他1968年獲邀加入無綫電視，曾任歌唱節目《聲寶之夜》評判及《歡樂今宵》音樂總監。踏入電視劇流行年代，他先後創作出多首膾炙人口的主題曲，包括《啼笑因緣》、《陸小鳳》、《上海灘》等。而「煇黃」組合的經典作品包括《忘盡心中情》、《獅子山下》、《當年情》。

為無綫寫多首劇集主題曲成經典

新聞音樂前奏兒歌《跳飛機》亦是得意作

顧嘉煇在1990年代移民加拿大，及後不時獲邀回港做音樂工作，2015年舉行榮休盛典演唱會，2018年重返加拿大，晚年長居當地。

彈得一手好琴的顧嘉煇於2011年接受《明報周刊》訪問時談到，17歲來港後與顧媚住在九龍仔木屋區，當時在夜總會工作的家姐有一名琴師男友，「我靠自學苦練而成，有時樂師上廁所，我就頂替一兩首歌」。

除了劇集金曲，由多年前沿用至今的無綫新聞音樂前奏，乃至多代孩童琅琅上口的「天空海闊任鳥飛／小小天地跳飛機」這《跳飛機》兒歌，亦是顧的得意之作。

曾獲授MBE 楊潤雄讚殿堂級

顧嘉煇曾三奪台灣金馬獎；1981年獲港台頒發「最高榮譽獎」；1991年憑電影《秦俑》奪得香港電影金像獎最佳電影配樂；港英時代曾獲授MBE勳章，回歸後先後獲頒銅紫荊及金紫荊星章。

文體旅遊局長楊潤雄對顧嘉煇離世表示深切哀悼，稱顧是香港殿堂級作曲、編曲及指揮家，創作無數家傳戶曉的電影歌曲及電視劇主題曲，對香港流行文化有重要貢獻，「他的精神和筆下觸動人心的不朽香江樂曲將流傳後世，我們永遠懷念他」。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676