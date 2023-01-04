中風長者入暫託 壓瘡傷口「深見肌肉」 專科醫生：因長卧乏照顧 長者多輕症不宜送隔離

隔離兩周回家始發現

照顧者畢小姐向本報反映，現年67歲、未打齊針的黃伯伯於去年8月13日染疫，入院治理兩日後病情轉穩，按當時隔離要求轉送石硤尾體育館暫託中心，至8月28日獲准回家才發現背部壓瘡，惟伯伯離開中心時職員未有告知相關情况。

老人科醫生佘達明透過傷口照片評估，黃伯伯情况屬最嚴重的第四級壓瘡，創口深可見肌肉，須定時清洗傷口及補充足夠蛋白質，起碼3至6個月才能癒合。他稱如行動不便者轉換臥姿或換片不夠頻密，沾濕皮膚持續受壓便會造成壓瘡，認為暫託中心不及家人或院舍照顧得好，加上感染Omicron大多病情輕微，建議不宜再轉送長者至暫託中心。

醫生料轉卧姿換片不夠密

關注病人權益的社協幹事彭鴻昌表示，理解暫託中心可紓緩醫院壓力，惟社署須確保外判照顧服務的機構有充足設備和人手，否則受苦的只是長者。

為石硤尾體育館暫託中心提供照顧服務的樂善堂總幹事劉愛詩接受本報查詢時稱，暫託中心近日改為只收接種少於3針的輕症長者，她認同染疫長者在院舍等待康復，不論環境和復康質素也較理想，特別是有罹患腦退化或壓瘡，呼籲長者盡快打齊3針。

認設施有別院舍 社署致歉

樂善堂：每兩小時轉身有紀錄

社署回覆稱，大部分暫託中心由體育館改裝而成，場地條件和設施有別於院舍和醫院，上述中心職員一般會在告示板記錄個別長者需要，長者離開時會刪去，而當值同事疑過早刪去涉事長者資料，以致未及時通知家屬壓瘡事宜。署方認為照顧團隊交代護理資訊存改善空間，就此表示歉意，亦已敦促團隊重新檢視運作，並會繼續監察服務和配備。樂善堂回覆補充，護理團隊會在有限環境、設備及資源下盡力提供服務，以上述個案為例，團隊使用三角墊及枕頭、每兩小時為病人轉身，亦備有轉身紀錄。

另外，社署昨午與院舍代表網上簡介原址隔離安排，衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮於會上稱，近期入院院友大多病情輕微、已完成接種疫苗，相信做法安全，又稱染疫院友不能安排家屬探訪，至完成隔離為止。

明報記者

（新冠疫情）