港赴韓須陰性證明 陳國基函多國盼撤限

對於韓國對港設入境防疫要求，有辦韓國團的東瀛遊執行董事禤國全表示，該公司的韓國團集中在農曆新年檔期，相信額外核酸檢測要求不會對出團有太大影響。

據衛生署提供社區檢測中心和檢測站每月檢測量，去年11月共處理逾331萬次檢測，去年12月1日至28日則處理247萬次。多國對來自本港的入境旅客提出入境前核酸檢測要求，料令本港檢測需求增加，不過業界認為可以應付。身兼檢測商負責人的中大生物醫學學院客座副教授招彥燾表示，目前業界每日可化驗至少10萬個樣本，加上上月底取消強檢公告和抵港核酸檢測，料可釋放七八成檢測量，相信「綽綽有餘」。

檢測商：撤強檢釋放檢測量 可應付

醫衛局稱適時調整開放時間

醫務衛生局回覆本報查詢表示，由去年10月中至12月中，全港社區檢測中心及檢測站每日核酸檢測數量為10萬多人次。隨12月中起政府調整本地檢測策略，近日免費檢測數量逐步減少，但自費檢測隨着外遊人數增加而略有增長。該局稱會留意社區檢測需求，適時調整檢測中心數目和開放時間。

去年10月底起，社區檢測中心和檢測站自費核酸檢測服務實施兩級制收費，於採樣24小時內取得結果的標準服務，收費上限為150元，12小時內取結果的特快服務收費上限則為240元。另外，不少本地實驗室有提供自費核酸檢測服務，政府認可核酸檢測機構承辦商網頁共列載34間機構，收費介乎逾200元至逾2000元不等。

詳見https://www.coronavirus.gov.hk/pdf/List_of_recognised_laboratories.pdf

（新冠疫情）