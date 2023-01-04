通關在即醫局未述預案 前線：未知具體調配

急症日均4000人

公院已削兩三成非緊急服務

本港昨日新增16,186宗新冠陽性個案，其中324宗屬輸入個案。醫管局另公布有5375名新冠患者在公院留醫，急症醫院內科病牀使用率約120%。

李立業在港台節目《千禧年代》表示，過去數日均有逾4000人到急症室求診，估計與私家診所假日不應診、新冠及非新冠個案於冬季有較多個案等多種因素有關。他說公院已削減兩成至三成非緊急服務，主要涉非緊急手術、非緊急入院及內窺鏡服務，醫管局將在月底檢討能否恢復服務。

醫局：有力應對 將對員工解說

香港護士協會主席源志敏在商台節目《在晴朗的一天出發》稱，近日急症室情况與往年冬季流感高峰期「一樣咁差」，其中伊利沙伯醫院內科病房已超收約20名病人。他說有前線醫護反映不清楚具體病牀調配安排，籲醫管局多與前線同事溝通。李立業在同一節目回應稱，局方將透過不同渠道與員工解說。至於通關對公立醫院會否帶來額外壓力，李重申已有應對方案，但他未交代細節。他說現時約有60萬名港人在廣東省或周邊地區居住，其中約7萬人屬長者，相信「唔會同一時間落嚟（香港）」，預計醫管局有能力應對。

翻查紀錄，港府曾於去年7月中旬公布醫管局應變方案，當中交代4個不同階段的調動病牀數目、服務調整比率、每日入院病人數目上限等。

議員社協倡預案透明 助醫患準備

關注病人權益的社區組織協會幹事彭鴻昌表示，增加公院應變方案透明度可讓病人「有個譜」，例如服務受影響者可決定是否轉向私家醫生求醫。他說公院屢次暫停非緊急服務，認為醫院服務復常後「追進度」將面對更大壓力，建議醫管局更積極透過公私營協作計劃，運用私營醫療的人力資源協助有需要的病人。

醫衛界立法會議員林哲玄亦認為應盡量增加預案透明度，讓病人預先做好心理準備，「不要突然之間聽到要cut（削減）服務造成恐慌」，另急症、內科等工作量較多的醫護也「可以知道幾時有人幫我」。他補充，市民都理解如非必要不應前往急症室求醫，惟有較多基礎病或年紀較大者，即使輕症都希望尋求醫生意見，然而近日遙距診症難以預約，建議醫管局增加服務量，以及更清晰地建議病人向家庭醫生求醫。

另外，醫衛局長盧寵茂昨巡視伊利沙伯醫院急症室、接收新冠病人的病房，重申醫管局已增加遙距診療和藥物派遞等，以減輕公院壓力。

（新冠疫情）