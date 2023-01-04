通關首階段不開高鐵羅湖口岸 消息：先增開落馬洲支線文錦渡關

羅湖有工程 高鐵待內地配合

據了解，政府最快今日或明日公布通關細節，對於羅湖口岸及高鐵，前者因正做工程，後者則要與內地商討配額及配合內地系統調整，首階段暫不開放。有消息指政府每日通關配額初步擬定於3萬至5萬個，但具體有待高層與內地商討才拍板。當局擬先開放落馬洲支線／福田口岸、文錦渡管制站，現時已開放的機場、港珠澳大橋及深圳灣口岸繼續運作。

昨多家傳媒均引述消息報道開關安排，本報向統籌「通關事務協調組」的政務司長辦公室查詢安排是否屬實，未獲正面回應，僅指協調組正分秒必爭地擬定穩妥方案，同時與中央、粵深政府相關單位密切聯繫。

高鐵「曬太陽3年」 田北辰：強烈勸喻開

港鐵未有如期在昨日起按時間表試行高鐵列車。據了解，最新首階段通關安排不包括高鐵。實政圓桌立法會議員田北辰早前引述消息稱，政府原先目標是周日重開西九龍高鐵站，不過要中央審批。田北辰向本報稱，若高鐵最終未能於周日通關時重開，他會強烈批評，已向特首及保安局長「作出強烈勸喻」，要求首階段通關包括高鐵，「約千億元投資、（西九龍站）3年來『曬太陽』，現在終於派上用場，政府要交代未能啟用的原因」。

旅界盼下階段開蓮塘 助跨境巴上落

高鐵西九龍站昨有職員在站內售票櫃枱做準備，有市民到場打算購票，不過因車票仍未開售而「摸門釘」。港鐵表示，站內準備工作包括檢查設施及商舖設備、安排員工陸續返回原來崗位培訓、與服務營辦商及業務伙伴溝通，確保有足夠人手配合通關安排、作不同演練等。

政府仍未公布擬開放哪些口岸。旅行社東主、香港旅遊促進會總幹事崔定邦昨向本報稱，以往接待乘搭跨境旅遊巴的旅客，可用皇崗口岸／落馬洲管制站，但相關口岸正在重建，期望當局在下一階段至少開放蓮塘／香園圍口岸供旅行團使用，因該口岸可方便跨境巴士上落。

議員倡鐵路口岸逐步增配額 方便探親

立法會鐵路事宜小組委員會主席陳恒鑌昨在港台《千禧年代》建議，由鐵路連接的口岸可在首階段率先啟用，其後每5天逐步增加配額。他說在農曆新年前，探親團聚較商務需要殷切，建議當局在配額上靈活安排。

跨境巴士方面，中港澳直通巴士聯會秘書長陳宗彝在同一節目稱，業界已備有逾100輛車營運，可應付首階段通關，不過憂人手所限，未能應付下階段通關，盼當局可將跨境巴士司機「上牌」年齡由60歲延長至65歲。據陳了解，直通巴士在首階段通關時可行走深圳灣、文錦渡及港珠澳大橋口岸，其中深圳灣口岸每日配額1萬人次，惟政府回覆時沒確認有關說法。

明報記者

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