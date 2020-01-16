美流行病株XBB.1.5現上海 梁子超：美未見重症激增 通關毋須過慮

美專家：曾染BA.5分支 對XBB.1.5免疫

本港昨公布新增20,230宗新冠陽性個案，其中19,863宗屬本地感染個案。衛生署回覆查詢時表示，本港暫未錄得帶XBB.1.5個案。據紐約理工學院教授Raj Rajnarayanan推算，與BA.2相比，XBB.1.5的免疫逃逸能力較XBB及XBB.1低。另外，美國斯克里普斯（Scripps）研究所心臟專家托波爾（Eric Topol）亦在社交網絡稱，曾感染BA.5分支者對XBB.1.5有混合免疫力。

呼吸系統科專科醫生梁子超估計，XBB.1.5在美國感染比例激增只屬「病毒株之間的輪替」，因該病毒株在當地出現已逾3個月、近日感染比例增加未令重症、死亡個案激增，認為其毒性與其他病毒株分別不大。梁補充，內地只有小量個案帶XBB.1.5，相信即使通關亦不會帶來額外風險。

（新冠疫情）