指全面復蘇靠入境旅客 迪園聘600人迎通關 海園稱續伙旅局吸客

魔雪奇緣主題區下半年開幕

芭蕾舞團合演料吸粉絲

莫偉庭受訪時形容，疫情對迪士尼而言是很大挑戰，其間迪士尼在本地客群市場建立品牌，推出迪士尼星光夢之旅晚間演出及加入新角色等，並透過減少開放日等控制成本，得以渡過難關。談到樂園未來發展動向，莫提到《魔雪奇緣》主題園區「魔雪奇緣世界」確定於今年下半年開幕，加上今年會與香港芭蕾舞團合作演出，有信心吸引不少粉絲進場。

不過莫偉庭亦指出，業務要真正回到疫前水平，本港需有足夠入境旅客，而內地旅客佔入境遊重要部分，迪士尼正與內地的旅行社合作，並已準備好於微信應用程式推廣迪士尼。他指香港是內地旅客的熱門選擇地，期望內地客的「報復式旅遊地」會選擇香港，迪士尼作為本港主要旅遊景點，相信會受惠。他說現時仍須保持耐性，因多個本地行業，包括餐飲、旅遊和運輸等，均須處理各種難題，相信需一段時間才能恢復至疫情前水平。

對於本港防疫政策安排，莫偉庭表示，參考外地經驗，愈少防疫措施對旅遊業阻力愈小，疫苗通行證取消可讓外界知悉本港開始復常。他認為投資者仍投資香港，顯示本港仍極具競爭力，他對香港有信心。被問到迪士尼樂園的財政時，他表示今年初迪士尼會一如以往向立法會提交數據交代，暫未有回應。

昂坪360全景纜車盼成新賣點

另一主題樂園海洋公園回覆本報查詢時稱，樂見防疫措施進一步放寬，園方會繼續做好清潔和消毒工作，致力保障訪客、員工和動物健康，做好準備迎接本地和海外訪客。海洋公園又表示繼續與旅發局合作，吸引更多旅客來港，包括上月因應局方發起的東南亞考察團，接待近60名來自星馬泰等東南亞旅遊業界代表遊覽海洋公園和水上樂園，了解本港最新旅遊資訊。

昂坪360發言人表示，截至去年11月底的日均客量較前年有近兩成升幅，隨着本港逐步放寬入境檢疫，預計訪客人數隨入境旅客增加而進一步上升。發言人又稱，上月中推出「全景纜車Crystal+」，讓旅客在全新車廂以嶄新角度欣賞大嶼山美景，期望為本地和海外客提供旅遊好去處。

明報記者

（新冠疫情）