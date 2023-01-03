便營運 跨境巴界冀通關先開個別口岸

史立德盼初期商界每日五六千配額

據旅發局數字，2019年平均每日有21萬名香港居民經各陸路口岸離港。史立德昨在港台《千禧年代》說，冀通關初期每日配額最少兩萬個，最好有3萬至5萬。他又認為，即使要求旅客過關前接受核酸測試，影響不會很大，不希望因開關令感染數字上升。

港粵直通巴士協會秘書長張劍平向本報稱，近日業界已陸續安排驗車，有約200部跨境巴士1月8日起可就緒，仍待港府公布擬開放哪些口岸，才能確定行走路線。他指除現時已運作的深圳灣口岸，冀港府可先集中重開皇崗及落馬洲口岸，以集中運力、方便營運。張說現時業界已備100至200名司機，一般以較新冠疫情前高的薪金聘請，相信足夠應付通關初期需求，待正式重啟業務後，再逐步增加人手。

西九龍站正待重開，多名穿制服職員昨早在檢查設備、清洗玻璃幕牆，昨晚站內顯示列車資訊的屏幕亮起。據港鐵網頁，高鐵網上購票系統昨晚續暫停運作。鐵路工會聯合會主席林偉強在《千禧年代》稱，港鐵未來數天會安排車長按正常時間表，行駛高鐵及東鐵線往羅湖、落馬洲站，熟習運作及路線。

（新冠疫情）