政府擬增購退燒藥預留有需要者 議員：市面有錢買唔到 不應以收入劃分

鄧家彪倡康健中心處方

陳凱欣倡設專隊 長幼優先取藥

政府發言人稱，因應市場需求增加，衛生署已進一步採取一系列應對措施（見表），政府亦正計劃採購藥物，以及按實際情况和需要，將增購藥物預留給有需要但沒接受公營醫療服務的市民。至於如何分發藥物及有何標準區分哪些地區出現藥物短缺，醫衛局回覆稱無補充。

鄧家彪認為不宜以「派發」形式分配藥物，建議以各區地區康健中心和康健站，為有需要市民處方藥物，以免加重醫管局急症室和門診負擔。

立法會衛生事務委員會副主席陳凱欣認為，現時市面「有錢都買唔到」含撲熱息痛成分退燒藥，不應以收入劃分誰可獲藥。她稱一般患者可獲抗疫物資包，內有退燒藥，成人大多病情輕微，有需要可使用醫管局指定診所或遙距診症；惟最擔心長幼，建議設電話專線或網站等，亦可在母嬰健康院或民政處等設專隊，優先讓兒童和長者取藥，且須登記以免濫用。她亦質疑政府資訊發放作用欠佳，未能交代市面缺貨原因和補貨進度。

社協副主任施麗珊認同，可透過民政處或網上申請派藥，惟關注會否被人濫用，索取過多藥物囤積，建議由地區組織等分派，因其較熟悉區內街坊，知道哪些人較有需要。

（新冠疫情）