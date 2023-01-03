搶購潮蔓延 大品牌止痛藥幾掃光 業界料七成客幫內地親友買 藥房：貨源不缺勿一窩蜂

本報記者上水藥房觀察

有以「藥房版必理痛」招徠 實非必理痛

本報記者昨到上水一帶10間藥房、兩間萬寧及1間屈臣氏，均無必理痛產品存貨，小部分藥房仍有其他品牌含撲熱息痛藥物。屈臣氏原擺放退燒及傷風感冒藥的貨架空空如也，有標示列明每人限購兩件；萬寧亦無有關藥物出售。

記者到訪的所有藥房均將不同藥物放當眼處，有藥房以「藥房版必理痛止痛退熱片」作招徠，實際上是另一廠出產含撲熱息痛藥物；有藥房出售的「感冒藥」則不含上述成分。有兩間藥房仍有賣「幸福止痛素」，售60元（30粒）及12元（4粒），亦有藥房只售散裝撲熱息痛，一排10粒售35元。

仍有售含撲熱息痛藥的保寧藥房，負責人林女士向記者稱，必理痛貨源無短缺，只是市民一窩蜂購買致未能及時補貨，她會勸顧客，若為「看門口」毋須過量購買，「過咗期唔用你又肉痛」。

政府：其他品牌供應充裕 公醫系統儲量足

政府發言人昨稱，現有756個已註冊藥劑製品含撲熱息痛，個別品牌退燒藥因短時間內需求急增而供應緊張，但其他品牌仍供應充裕，又強調公營醫療系統儲存量充足，並擬將增購的藥物預留給有需要者，包括個別因「地區性藥物短缺」而未能買藥的市民（見另稿）。

社區組織協會副主任施麗珊稱，不少街坊買不到退燒藥，部分人在通訊群組「自救」，將多出藥物轉贈有需要者，她說「街坊最擔心小童發燒，唯有畀貴少少（錢）睇私家醫生」。

港九藥房總商會副理事長張德榮稱，全港不少藥房多個品牌退燒藥陸續缺貨，非只涉個別地區，料因假期運輸受影響，需觀察多一周才知道何時恢復穩定供應。他稱本港有10多間藥廠生產有關退燒藥，主要供應私營診所和醫院，大品牌如樂信、幸福等才有供應零售市場。張評估近日約七成顧客是幫內地親友買藥，其餘約三成自用，估計他們憂慮通關將令本地疫情反覆。

議員倡港府問內地需否幫忙

可供早前購入內地產撲熱息痛

本港去年初爆疫時曾出現退燒藥搶購潮，港府經中央協調購入內地生產的「對乙酰氨基酚」，近日新冠患者收到的抗疫物資包仍有送贈該藥。立法會衛生事務委員會副主席陳凱欣稱，因應本地疫情，市民對退燒藥需求大增，加上部分內地人託港人買藥，供應更緊張。她建議港府從源頭處理，主動向內地查詢有否需要協助，如存量充足，可將之前購入的「對乙酰氨基酚」供應內地。

香港醫院藥劑師學會會長崔俊明估計，藥廠待長假後可全面加大生產量，透過減少其他藥物產量，集中生產退燒藥，相信未來一周有更多供應。他引述有藥廠表示有信心維持公營機構藥物需求，公院近日改向門診病人每次只處方4星期藥物，有助「買時間畀藥廠整（生產）藥」。

萬寧及屈臣氏均回覆稱，近日有關藥物需求急增，其中屈臣氏上月30日起對全線退燒、傷風感冒及咳系列產品，以及以嶺連花清瘟膠囊實施限購，萬寧則對樂信、克痛、幸福、必理痛的退燒和傷風感冒產品，及以嶺連花清瘟膠囊實施限購，每人單一交易限購每個品牌產品兩件。屈臣氏稱已於駐有藥房的門市張貼海報，提醒顧客可向藥劑師查詢其他含撲熱息痛成分產品。

明報記者

（新冠疫情）

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