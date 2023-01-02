社會復常緊急法禁蒙面仍生效 保安局：國安風險仍在

港鐵及機管局2019年反修例事件期間，向法庭申請的臨時禁制仍有效，機管局回覆稱暫無計劃撤銷；港鐵則無正面回應，只說命令獲維持有效直至審訊或另作命令。

根據上訴庭2020年裁定《禁蒙面法》合憲時提及，考慮法例因2019年6月起事態而採取的緊急措施，相信當公共危險平息、對法治及治安整體威脅消失，特首會同行會會廢除《禁蒙面法》。當年六七暴動後，港英政府在1969年宣布停止執行緊急規例，雖然少數緊急規例獲廢除，港英政府到1995年才廢除其餘規例。

根據局方數字，截至2022年6月，共683人因涉違反《禁蒙面法》被捕，當中74人被檢控，26人被定罪。

湯家驊：黎案後暗湧方平復

江玉歡：國安法後恢復秩序 有空間檢討

行會成員湯家驊稱，目前社會雖然平靜，但仍有很多暗湧，例如有人煽動社會不合作、不配合防疫政策，不等於危機已過。他認為，至少要等到反修例審訊完成，尤其是壹傳媒創辦人黎智英及初選案等，暗湧才會平復。

立法會議員江玉歡說，國安法後社會恢復秩序，認為不能說公共安全有很大風險，政府有空間檢討禁蒙面法。她補充，經歷社會事件及疫情政府須重建社會互信，如政府仍用3年前想法，「市民怎會對社會有信心？」

（新冠疫情）