社會復常緊急法禁蒙面仍生效 保安局：國安風險仍在

【明報專訊】特區政府及香港社會在防疫路上邁向復常之際，疫情前實施的《禁止蒙面規例》訂立超過3年至今仍生效，保安局回覆查詢時稱，雖然治安整體恢復平穩，國家安全風險仍存在，絕不能掉以輕心，會繼續密切留意香港公共安全，並會適時檢討。翻查資料，時任特首林鄭月娥2019年10月引用緊急法立法後說，當引起立例的情况消失便會廢除規例，否則社會必定有聲音，「既然都無咗呢個現况、無咗公共安全受危害，點解仲要擺呢啲規例喺度？」
港鐵及機管局2019年反修例事件期間，向法庭申請的臨時禁制仍有效，機管局回覆稱暫無計劃撤銷；港鐵則無正面回應，只說命令獲維持有效直至審訊或另作命令。
根據上訴庭2020年裁定《禁蒙面法》合憲時提及，考慮法例因2019年6月起事態而採取的緊急措施，相信當公共危險平息、對法治及治安整體威脅消失，特首會同行會會廢除《禁蒙面法》。當年六七暴動後，港英政府在1969年宣布停止執行緊急規例，雖然少數緊急規例獲廢除，港英政府到1995年才廢除其餘規例。
根據局方數字，截至2022年6月，共683人因涉違反《禁蒙面法》被捕，當中74人被檢控，26人被定罪。
湯家驊：黎案後暗湧方平復
江玉歡：國安法後恢復秩序 有空間檢討
行會成員湯家驊稱，目前社會雖然平靜，但仍有很多暗湧，例如有人煽動社會不合作、不配合防疫政策，不等於危機已過。他認為，至少要等到反修例審訊完成，尤其是壹傳媒創辦人黎智英及初選案等，暗湧才會平復。
立法會議員江玉歡說，國安法後社會恢復秩序，認為不能說公共安全有很大風險，政府有空間檢討禁蒙面法。她補充，經歷社會事件及疫情政府須重建社會互信，如政府仍用3年前想法，「市民怎會對社會有信心？」