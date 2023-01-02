包括港澳內地旅客 入境加澳法須48小時陰性證明

澳稱已知會中方 仍歡迎中國旅客

澳洲昨宣布本周四凌晨起，由中國內地、香港和澳門出發到澳洲的旅客，在上機前須出示48小時內的檢測陰性證明。澳洲政府解釋，由於欠缺中國疫情的資訊，加上可能出現新的變種病毒，所以採取臨時的預防措施。澳洲政府已就相關措施知會中方，又強調澳洲仍歡迎中國旅客，恢復兩國之間的航空交通暫時不會構成即時的公共衛生風險。

加拿大：額外措施暫定維持30日

加拿大於前日（31日）宣布，由本周四凌晨起，所有兩歲或以上來自中國內地及港澳的航空旅客，不論國籍及疫苗注射紀錄，均須在登機前出示兩日內的病毒檢測陰性證明。加拿大當局稱，是因應中國的確診個案上升，但可以取得的流行病學和病毒基因序列數據有限，決定對來自中國的旅客實行額外健康管理措施，暫定維持30日，稍後會因應情况再評估。另外，加拿大衛生部門在溫哥華和多倫多機場，抽取國際航班的污水化驗，以監測變種病毒。

另外，法國對來自中國航班旅客採取的健康措施適用於港澳旅客，本周三（4日）起旅客須登機前出示48小時內檢測陰性結果，航班上須戴口罩；而從元旦日起，旅客抵達法國後需做核酸檢測。

北非摩洛哥上周六宣布，由本周二開始，所有來自中國的旅客，不論國籍，一律禁止入境，以防爆發新一波疫情，直至另行通知。

美國、英國、法國、西班牙和以色列早前宣布，收緊來自中國旅客的防疫措施。日本率先於上周五（30日）起，限制中國航班只能從本州4個機場入境，旅客抵埗後須做快速抗原檢測；有關措施原包括香港航班，日本調整安排後，港澳出發的直航機上如沒有旅客在過去7天曾到過中國內地，另可使用札幌丶福岡及那霸等3個機場。

（新冠疫情）