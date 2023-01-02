李家超稱今年兩目標 市民生活復常落實《施政》

另外，李家超昨在港台節目《舊日的足跡》訪問中提到，新加坡的防疫政策比很多地方早鬆綁，因此有時間性的優勢，現時香港正追趕進度；他又指Omicron及其變種病毒傳播力強，雖然殺傷力逐步減弱，惟確診個案仍上升，重症和死亡個案比例仍高企，表明香港會務實、積極配合內地的防疫政策。

李家超早前外訪泰國，他昨日透露，正部署今年初到中東外訪，有待當地組織和其同事安排。他表示，很心急想盡快將香港的好故事告訴所有人，期望屆時可招商引資、招攬企業及人才。他表示，自泰國回港後，不少企業派人來港交流。

亞太經濟合作會議（APEC）今年將於美國三藩市舉行，正被美國制裁的李家超稱，APEC是一個組織，不屬某個地方，作為APEC成員，香港一定會參加，屆時會按實際情况再決定由哪名官員出席。被問到會否希望出席，他表示作為特首，可在國際會議上將香港的真實、好故事告知全世界，形容一定是好事，當然希望可出席。

陳茂波：感零售氣氛進一步好轉

財政司長陳茂波昨發表網誌亦稱，政府的防疫工作進入新階段，並持續調整。他提到近日到商場購物時遇到訪港旅客，感受到零售市道氣氛進一步好轉，預計新一年訪港旅客人數明顯反彈，為本港的出口、旅遊、零售及餐飲業等提供更大復蘇動力。

（新冠疫情）