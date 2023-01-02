醫局稱重點護老幼 指定診所遙距醫療增額

近期本港每日新冠陽性個案維持兩萬多宗水平，昨日新增23,361宗個案，包括326宗輸入個案，多62名患者離世。

高拔陞在網誌稱，隨着社會活動增加，本地新冠個案難免上升，大家或許會感憂慮，當局面對新防疫策略，更要準確評估風險，為醫療系統作好復常準備。他說香港社會已有相當高的接種率，加上曾確診人數逾250萬，社會已建立較廣泛防疫屏障，醫護經過3年抗疫，已累積豐富經驗，局方亦強化緊急應變能力，相信定能跨過挑戰。

高表示，會確保有足夠抗病毒藥物存量，指兩款新冠口服藥供應充足，止痛退燒藥、含撲熱息痛成分藥物等庫存亦充足，但會理順分發藥物方法。他說會盡力確保本地合資格者獲合適治療和藥物，至於非合資格者的需求，當局會在拯救生命和公眾衛生等特殊考慮下，按現行機制考慮和安排收費。

高拔陞又稱，非常明白市民期望增加探訪住院親友次數，但新冠病毒感染仍在社區活躍，須謹慎處理並暫時保留探訪前檢測安排，避免病毒經由探訪者帶入醫院危及留院病人和增加前線同事壓力。

（新冠疫情）