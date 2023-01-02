消息：高鐵三階段通車 首輪涵廣深港 田北辰稱政府盼最快明起售票

本報昨日向運輸及物流局、港鐵查詢相關安排是否屬實。運輸及物流局僅回覆稱可參考政務司長陳國基昨日facebook帖文，「通關事務協調組」正分秒必爭地擬定穩妥方案，同時與中央、粵深政府相關單位密切聯繫，通關初期會逐步增加往返內地和香港的海陸空交通班次。港鐵回覆稱，正全力配合政府，並與相關部門緊密聯繫，制定方案以確保鐵路服務逐步、有序、全面連繫兩地，如有進一步消息會適時公布。

據港鐵網頁行車時間表，在高鐵因新冠疫情停運前，由香港開出的短途列車可來往6個目的地，包括深圳、廣州範圍；長途列車則可來往內地12個目的地車站，包括天津西、上海虹橋、北京西等站。田北辰期望，長途站的高鐵班次可趕及農曆新年前開通，又認為在城際直通車沒運作下，西九龍站有必要連接廣州東站。

張欣宇：過去3年口岸維持基本運作

港鐵早前公布，本港高鐵列車明起將按時間表陸續重開駛往內地；不過田北辰向本報稱，港府期待最快明天起可以開售高鐵車票。他表示，西九龍站雖然關閉近3年，但非完全停運，仍有小量列車往還內地及香港，不過只供內部人員使用。

曾任職港鐵的立法會議員張欣宇回覆本報稱，據他了解，過去3年高鐵西九龍站內即使關閉，口岸內部亦維持基本人員運作，內地人員會到西九龍站內地口岸區，「雖然沒有旅客會使用，但當中的『風火水電』設備亦要維持」，而供內部使用的列車至少會來往福田站。

工會：硬件問題不大 關注人手短缺

人手方面，香港鐵路工會聯合會主席林偉強向本報稱，港鐵近日陸續將已調動到其他車站的同事，召回西九龍站工作，今日起會測試入閘機、售票機等是否運作正常，而工程人員一直有為路軌檢查，相信硬件上問題不大。林關注職員重返西九龍站後，其他站人手或現短缺，促港鐵以具競爭力條件招聘員工，維持足夠人手。

明報記者 鄭律銘

（新冠疫情）