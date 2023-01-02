陳國基：爭取1‧8首階段通關 建議旅客先驗核酸 議員倡接種要求看齊海外客

陳國基昨在facebook表示，其領導的「通關事務協調組」正分秒必爭地擬訂穩妥方案，以達至逐步、有序、全面通關，正與中央、粵深政府相關單位密切聯繫，努力爭取最早1月8日實施首階段通關，除已開放的口岸外，部分關閉多時的口岸將恢復運作。他說，為減低新冠疫情交叉感染風險，建議香港市民到內地和內地旅客到香港，必須事先做核酸測試，要確保陰性才可過關。

初期為往返旅客預設合適人數限制

陳國基又稱，政府在通關初期會為往返內地和香港的旅客「預設合適的人數」，並逐步增加往返內地和香港的海陸空交通班次，以符合實質需要。他說會視乎首階段通關運作情况，進一步擴展通關規模，最終達至全面通關。

特首李家超昨日在港台節目《舊日的足跡》表示，通關一定要內地同意，指雙方都希望將經濟活動、人文往來的限制盡量減少；他又稱，內地政府的考慮因素與本港去年2、3月曾經歷的情况類似，即是在確診數字上升時能否保障醫療體系。

金冬雁倡48小時內核酸加5天快測

港大醫學院生物化學系教授金冬雁認為，要求內地旅客來港前須核酸檢測陰性，有助減低病毒傳入風險，最理想和可行是要求持有48小時內核酸陰性結果。他建議同時要求內地旅客抵港後連續5日快速測試，每日網上申報結果，與海外抵港者看齊。

陳凱欣籲港府與中央統一Ct值要求

立法會衛生事務委員會副主席陳凱欣認為，對雙方入境前核酸檢測陰性的要求是有需要及合適的，指過關和交通人流多，「帶住病毒過關，對兩邊都不是好事」，並認為持48小時內核酸陰性結果「可接受」。她並建議內地旅客抵港後連續5日做快速測試，另建議港府與中央政府統一Ct值要求，避免出現混亂。

目前內地來港者不必打針便可入境，但海外入境者就要打針，例如年滿12歲非香港居民須接種認可列表上的疫苗建議劑量，其中科興和復必泰為兩劑。陳凱欣認為，港府也應要求內地旅客已完成接種，並至少要已打兩針，她指打針有助減低重症機率，即使內地人在港確診，重症機率也較低，可到診所求醫或「方艙醫院」隔離，毋須入院，避免加重本地醫療系統負擔。她形容社會對通關「期待已久」，但也擔憂會否加重本地醫療系統負擔，港府需釋除市民疑慮。

廠商會會長史立德表示，通關是大喜事，商界感到非常鼓舞，相信通關初期設配額是為控制人流，否則大量人過關會「倒瀉籮蟹」，又認為如雙方人員於過關前24小時核酸檢測是適合的。

明報記者

（新冠疫情）

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