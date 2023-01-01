倒數不限聚 人潮未復昔 家長盼2023除口罩「讓3歲女見見同學」

巨型倒數時鐘回歸會展外牆

2021年除夕掀起第五波疫情序幕，轉眼一年過去，本港復常之路漸見曙光，各項防疫限制相繼解除。昨夜除夕，旅發局跨年倒數活動遷回維港兩岸，繼續沒有新年煙花，也沒有偶像在台上獻唱，改為上映激光和煙火匯演，巨型倒數時鐘亦重回灣仔會展外牆，與港人送別2022。

甫入夜，尖沙嘴人潮未見稠密，警方逐步封鎖海旁近文化中心一段、貼近海旁的欄杆位置，準備凌晨倒數活動。黃先生本來打算靠着欄杆觀賞倒數匯演，他認為今次氣氛比上一次好，人流卻仍遠遜於疫情前，「以前要好早嚟霸定位」。附近快餐店職員說，疫情前的除夕整夜都有食客等位，今次明顯不如以往，亦不比剛過去的聖誕，料與沒有煙花匯演有關。

夜漸深人流趨增，海旁廣播提醒市民須戴好口罩，不再呼籲保持4人或12人一組；不少人帶着閃耀頭飾，也有一家大小偷偷脫下口罩合照。與途人免費擁抱的年輕人似比往年多，記者沿着海旁每走數步，便有一群年輕男女舉着寫有「Free Hug」（免費擁抱）的紙牌或手機，冀拉近港人過去3年的社交距離。

入境放寬 青年想看BLACKPINK不想見「篋神」

中四生Angel與3個朋友未到晚上7時已在尖沙嘴海旁搶佔有利位置準備倒數。2022年對她來說是「頹」，因學校不斷暫停面授課，生活彷彿停擺了一年。友人Anson的新年願望是不要通關，街上少些旅客、不用迫，也不想見到內地人來港購物、帶水貨的情景，笑稱「唔要見到『篋神』」。不過入境鬆綁造就Anson另一個願望將實現：下周末可入場觀賞韓國女團BLACKPINK演唱會香港站。

陳先生與太太帶同一對女兒到海旁觀賞夜景，由於女兒還小，他們不打算待至倒數才離開。陳太形容2022年是「不正常」的一年，新年願望是希望解除「口罩令」，因3歲稚女出生至今都要戴口罩外出，上學亦未曾正式見過同學仔的樣貌，只希望讓她感受何謂正常生活。