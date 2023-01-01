修例限海外律師參與 是否一刀切國安委定奪

湯家驊：可循程序着手 海外律師須國安委准

現時普通法律師可透過《法律執業者條例》中的「專案認許」單次來港參與案件審訊，就政府提出修訂該條例，大律師公會昨發聲明表示同意，並將就有關修訂建議提出意見。律師會會在考慮修例過程中與政府保持緊密合作。

早前提出以修例處理海外律師參與國安案件的湯家驊表示，修例可進一步列明海外律師參與案件程序，申請人取得律師會、大律師公會及律政司同意外，或須知會國安委並取證明書才可出庭。他又認為，修例不會一刀切阻止海外律師參與國安案件。

法律界立法會議員林新強認為無必要修例，國安委已是「至高無上」，其他機關需配合其任何決定，決定亦不受司法覆核，若國安委提出國安案件不應有海外律師參與，「專案認許」已無法發揮作用，「（修例）加幾字更不似樣」。

梁美芬：方向選擇多 仍有時間討論

基本法委員會委員陳弘毅指出，國安委負責制定政策，如海外律師不可參與國安案件的政策，包括在什麼情况下不可參與等，其後由政府決定是否需修例配合，強調國安委無權修例。另一基本法委員會委員梁美芬認為，修例方向的選擇很多，「一刀切」還是按個別案件處理應由政府決定，現階段仍有討論時間。