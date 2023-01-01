林定國稱特首只提供有約束力證據 非代法院判案 「國安事務行政機關比法院有力判斷」

【明報專訊】全國人大常委會首次就《港區國安法》釋法，其中觸及本地法院、特首及國家安全委員會的角色及職權。律政司長林定國昨撰文稱，是次釋法非針對個別案件，亦沒觸及香港法院司法程序，「絕對無損香港法院受基本法保障的獨立審判權和終審權」，但強調國安事務的本質「行政機關遠比法院有能力作出合適的判斷」。基本法委員會委員、港大法律系教授陳弘毅稱法院已曾在判辭提及傾向尊重立法和行政機關的判斷，又認為日後法院是否需取得特首的證明書，須視乎政府與法院間有否爭議。但港大前法律學院長陳文敏認為，釋法剝奪法院過去按職權處理認許海外律師程序的權力，改由特首及國安委處理。
特區政府早前提請人大常委會，就海外律師能否參與處理危害國安案件釋法，人大常委會前日解釋國安法第14及47條，稱本港法院審理案件時遇要認定「有關行為是否涉國家安全」、「有關證據材料是否涉及國家秘密」的問題，應取得特首發出的證明書，若未取得，國安委應做相關判斷和決定。
林定國的文章形容，全國人大常委會是次並無直接解決海外律師參與國安案件的爭議，而是通過釋法提供清晰途徑讓特區自行解決，強調是次釋法沒增加行政長官權力，「只是澄清了該條款適用於處理有關海外律師的爭議」。
林指基本法對國防外交事有類似安排
他提到《基本法》第19條也有類似安排，即若法院審理案件涉及國防、外交等國家行為的問題，應取得特首的證明書，「基於國安事務的本質，行政機關遠比法院有能力作出合適的判斷」，重申特首發出證明書只是向法院提供有約束力的證據，不是代替法庭判案。
陳文敏：倘特首指黎涉國家機密 法院還剩什麼？
不過，陳文敏認為，釋法明顯擴大特首及國安委權力，並剝奪法院過去按職權處理認許海外律師程序的權力，改為由特首及國安委處理，破壞司法獨立及司法制度。他指出，第47條下特首有認許權力，等同決定了行為涉國家安全或秘密的後果，14條則確立國家安全委員會執行特首的判斷，反問若他日特首發出證明書指黎智英行為涉國家機密，「法院還剩什麼可決定？」
陳弘毅料發證明情况不多 除非律政司法院分歧
陳文敏指出，認許海外律師程序是司法職權的一部分，過去行之有效，透過控辯雙方在法庭公開辯論能否容許海外律師參與、證明案件所涉複雜性，法庭其後要頒布裁決，做法符合公眾利益。
陳弘毅則不認同是次釋法是擴大了行政長官權力，又說釋法沒處理海外律師以外的國安相關議題。他認為將來需由特首發證明書的情况不多，除非律政司與法院之間在認定國安行為或國家秘密材料上出現爭議。至於誰提出申請證明書的要求，陳弘毅稱，理論上訴訟雙方或法院都可要求法院提出要求，但相信一般會由律政司提出，若日後再有爭議而法院不向特首提出發證明書，政府可再提請人大釋法。
湯家驊：「有關行為」是涉整個審案過程
就國安法47條，法院應取得特首的證明書，以認定審案期間遇到的「有關行為是否涉國家安全」問題，資深大律師湯家驊表示，「有關行為」並不止是被告涉嫌的犯罪行為，而是整個審案過程涉及的行為；至於律師辯護是否屬於危害國家安全的行為，他認為要小心處理。
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