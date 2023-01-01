林定國稱特首只提供有約束力證據 非代法院判案 「國安事務行政機關比法院有力判斷」

特區政府早前提請人大常委會，就海外律師能否參與處理危害國安案件釋法，人大常委會前日解釋國安法第14及47條，稱本港法院審理案件時遇要認定「有關行為是否涉國家安全」、「有關證據材料是否涉及國家秘密」的問題，應取得特首發出的證明書，若未取得，國安委應做相關判斷和決定。

林定國的文章形容，全國人大常委會是次並無直接解決海外律師參與國安案件的爭議，而是通過釋法提供清晰途徑讓特區自行解決，強調是次釋法沒增加行政長官權力，「只是澄清了該條款適用於處理有關海外律師的爭議」。

林指基本法對國防外交事有類似安排

他提到《基本法》第19條也有類似安排，即若法院審理案件涉及國防、外交等國家行為的問題，應取得特首的證明書，「基於國安事務的本質，行政機關遠比法院有能力作出合適的判斷」，重申特首發出證明書只是向法院提供有約束力的證據，不是代替法庭判案。

陳文敏：倘特首指黎涉國家機密 法院還剩什麼？

不過，陳文敏認為，釋法明顯擴大特首及國安委權力，並剝奪法院過去按職權處理認許海外律師程序的權力，改為由特首及國安委處理，破壞司法獨立及司法制度。他指出，第47條下特首有認許權力，等同決定了行為涉國家安全或秘密的後果，14條則確立國家安全委員會執行特首的判斷，反問若他日特首發出證明書指黎智英行為涉國家機密，「法院還剩什麼可決定？」

陳弘毅料發證明情况不多 除非律政司法院分歧

陳文敏指出，認許海外律師程序是司法職權的一部分，過去行之有效，透過控辯雙方在法庭公開辯論能否容許海外律師參與、證明案件所涉複雜性，法庭其後要頒布裁決，做法符合公眾利益。

陳弘毅則不認同是次釋法是擴大了行政長官權力，又說釋法沒處理海外律師以外的國安相關議題。他認為將來需由特首發證明書的情况不多，除非律政司與法院之間在認定國安行為或國家秘密材料上出現爭議。至於誰提出申請證明書的要求，陳弘毅稱，理論上訴訟雙方或法院都可要求法院提出要求，但相信一般會由律政司提出，若日後再有爭議而法院不向特首提出發證明書，政府可再提請人大釋法。

湯家驊：「有關行為」是涉整個審案過程

就國安法47條，法院應取得特首的證明書，以認定審案期間遇到的「有關行為是否涉國家安全」問題，資深大律師湯家驊表示，「有關行為」並不止是被告涉嫌的犯罪行為，而是整個審案過程涉及的行為；至於律師辯護是否屬於危害國家安全的行為，他認為要小心處理。

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