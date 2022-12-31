政府研修訂執業者條例 強化維護國安保障

陳文敏質疑處理國安及公眾治安有差別

港大法律學院前院長陳文敏質疑，黎智英聘任律師一案，根本不涉及國家機密，相關判例對本港相關及有用，普通法法院也有機制處理國家機密。他補充，《公民權利與政治權利國際公約》下，國家安全與公眾安全或公眾衛生都是合理限制權利理據，質疑處理國家安全及處理公眾治安，為何有所差別。

特區政府早前提請人大釋法報告中，認定海外律師參與或代理國安法案件「可能引發國家安全風險」。人大常委會釋法決定稱，海外律師能否參與國安法案件的問題，法院按47條須取得特首發出證明書。李家超稱，國安委會就此作決定，並強調處理範圍很窄，因絕大部分案件與國安無關，而今次修訂本地法例都不影響海外律師參與非國安案件。

基本法委員會委員陳弘毅表示，海外律師能否再參與國安法案件，須由國安委決定，在國安委訂出政策及政府建議修改法例下，他相信日後不再有需否發證明書的問題。