堂食零針者：像返一年前 餐飲業料生意增嘆缺人手

患濕疹的YL擔心新冠疫苗影響身體，一針不打。她指「疫苗通」落實前，每天兩餐在外吃，常與朋友到酒吧暢飲，又會在社交平台分享不同餐廳經驗，被朋友當作「飲食指南」參考。今年9月「康復碼」逾期後，她只能在家中煮食，或買外賣與朋友在公園進食，遇上酷熱天氣很辛苦，幸現已有不少朋友約她年終倒數時出外食飯慶祝。

同樣未有打針的陳小姐，昨到旺角戲院看電影，稱過往鮮有出外食飯和看戲，對取消疫苗通等措施未有大感覺。被問及是否堅持至「最終勝利」，她說「（放寬）都唔係為咗我哋」。同行友人形容「即係佢畀你食咗3年屎，𠵱家畀粒糖其他人，你有份食埋佢咁解」。

有店憂「過度放寬」 續快測減枱

旺角火鍋店「為食仔」負責人姚生表示，放寬首日客量未見明顯增長，他擔心現時「過度放寬」令疫情及流感爆發，故伙計維持每天快測保障同事及食客，並減少餐桌數量和保留隔板。白布街食店「火鍋撚」昨晚7時許入座率為四成，負責人李先生估計很多港人外遊，故生意無明顯增長。

譽宴集團主席張家豪透露，放寬措施可減輕前線員工壓力，過往不能隨意為食客「加位」，又要協助掃描疫苗通等。他稱自政府早前放寬宴會人數，相繼收到客人要求本月至明年3月「加圍數」，平均增兩至三成圍數，估計隨防疫措施大幅放寬，生意再升約一成。

疫下職工轉行 現要高薪搶人

楊位醒指出，聖誕檔期一般是酒店和西餐廳較受惠，但隨着措施放寬，亦惠及不少中式酒樓，單是上周，生意額就較去年增15%至20%。他指目前最頭痛是人手問題，尤其廚房最缺人，稱不少年輕職工疫下已轉行，多轉投工時較短、薪酬較高的建築業，飲食業只能以較高薪酬搶人。

（新冠疫情）