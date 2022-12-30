盧寵茂：控疫責任轉至市民 劉宇隆：日後打針看個人意願

倘跌至1.5萬宗 劉倡撤強制隔離

本港昨日公布新增24,895宗新冠個案，23,589宗屬本地感染，醫管局公布多62人死亡。劉宇隆昨於港台《千禧年代》稱，現時社區傳播情况呈「頂峰橫行」，料單日陽性個案約兩周後下跌，待跌至每日1.5萬宗，可考慮取消感染者強制隔離要求。口罩令方面，他認為是成本效益最高的措施，可待農曆新年後考慮取消要求戶外戴口罩。

劉宇隆說，本港面對新冠病毒的思維要「180度改變」，須全盤檢視防疫措施，包括疫苗接種策略，日後要尊重不願意打針者的意願。劉稱目前大部分長者均曾染疫或已打疫苗，已打兩至三針長者的染疫死亡風險，與流感基本上很接近；幼童接種方面，他認為應尊重家長想法，惟需清晰讓家長知悉幼童無打針染疫的風險。

盧寵茂於同一節目稱，是時候將管控疫情的責任和權力，由政府轉移至市民，日後有否不適、需否求診或請病假，都應由市民決定，重申是次放寬並不突然。盧認為毋須執著將新冠與流感比較，又指新冠對醫療系統的影響大於流感，兩種病毒應是「疊加」，「一加一可能大於二」。

盧：政策無疑要顧內地疫策

上周末仍強調一老一幼接種率低，不宜撤銷疫苗通，事隔數天「轉口風」，盧寵茂回應稱所有政策都應適時考慮成本效益，現在只是「轉折點」，又稱政府無改變對長幼接種率的關注，而疫苗通對推動有關群組接種率的成效減低，政府將繼續推動院舍接種，及考慮其他方法推高長幼接種率。

被問撤銷疫苗通是否存在「心理關口」，盧寵茂於商台《在晴朗的一天出發》稱，唯一心理關口是如何保障市民健康和醫療系統，亦承認考慮本港政策時，毫無疑問要兼顧內地防疫政策。

（新冠疫情）