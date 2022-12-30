非港人5年「走數」2.2億 凌霄志：醫局研口服藥收費機制

醫局未答納自費藥否

本報昨向醫管局查詢會否將兩款新冠口服藥納入自費藥物名單，及如何避免非港人取藥後「走數」，局方發言人回覆稱病人經公院處方自費藥物，須先到繳費處繳款，再到藥房取藥，局方一直按情况檢討及更新藥物名冊，未交代會否將兩款藥納入自費藥物。

非香港居民等「非符合資格人士」，每次急症室服務收費1230元，住院收費每晚5100元。

醫衛局上月底書面回覆立法會議員提問時透露，截至今年3月底的過去5年，非符合資格人士使用醫管局服務後，撇帳總金額達2.2億元；截至今年3月底，感染新冠的非符合資格人士撇帳總金額達1200萬元。

病人組織憂高收費難阻湧公院

香港病人政策連線主席林志釉昨於港台《千禧年代》質疑，以往非港人在公院治療後「走數」情况嚴重，即使通關後要求染疫內地客付高昂費用，亦未必能確保繳交，難阻他們湧至公院求醫，憂加劇公營醫療壓力。

公共醫療醫生協會會長凌霄志向本報表示，據其了解，醫管局正研究特別機制向非港人收取新冠口服藥費用，付費後才獲藥，未知落實日期。他認為現時醫療系統壓力已相當大，通關後求診者上升無可避免，惟相信高收費等措施有效，毋須「超級擔心」。

醫管局發言人稱，除緊急情况下，局方未必能保證為非符合資格人士提供服務；而除緊急個案外，非符合資格人士入院時須繳付款項作按金，局方有既定機制管理醫療收入和欠款；若指定時間內未付帳單，局方會徵收行政費，適當情况下會採取法律行動，如入稟小額錢債審裁處或委託律師發信。

（新冠疫情）