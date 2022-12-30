年初暫存遺體 伊院凍櫃駁電備用 醫局稱「一般預備」 公醫協會：好過爆晒先搵地方

一周356染疫者亡 較月初升1.8倍

本港昨日公布新增62名新冠感染者離世，年齡介乎38至106歲。翻查紀錄，隨着陽性個案增加，過去一個月新冠離世個案亦呈升勢（見圖），近一星期（12月23至29日）公布356宗，較月初（12月2至8日）一周129宗升約1.8倍。

有伊利沙伯醫院醫護向本報反映，在院內籃球場、曾用作放置遺體的白色冷凍櫃已多月未啟動，至本周路經相關地點時發現部分貨櫃「駁咗power（電源）」。本報記者昨晚到伊利沙伯醫院觀察，見到一兩個貨櫃接通電源。

殯儀業者：未見殮房爆滿

凌霄志：冬季一向較多死亡

本報昨向醫管局查詢相關情况，局方先以口頭回覆稱有關貨櫃現未啟用，接駁電源只屬「檢查run唔run到」，加上冬季死亡個案普遍較多、公眾火葬場於農曆新年暫停運作等，故因應多種因素提早作「general（一般）預備」。醫管局隨後以書面回覆稱，部分公院今年初安排在院內加設臨時存放遺體的空間，以紓緩醫院殮房壓力，重申將密切監察遺體存放空間的使用情况，適當安排。

殯儀業商會理事長郭凱邦表示，暫未聽聞公立醫院殮房再有爆滿的問題，加上經過年初疫情高峰期，現時即使出現大量死亡個案，業界的承受能力亦有所提升，業界處理遺體暫未見問題。公共醫療醫生協會會長凌霄志補充，除新冠疫情外，公立醫院在冬季一向有較多死亡個案，加上長假期等因素均會加重殮房壓力，現時及早預備「好過到時爆晒先搵地方」，認為即使凍櫃預備重新啟動，公眾亦毋須恐慌。

食環：每日火化時段增至逾160節

食環署發言人回覆查詢時稱，因應市民於農曆新年前後對遺體火化服務需求均會增加，該署由12月至明年3月的火化時段，由平日每天130至140節增至逾160節。

沙田法醫學大樓啟用 取代富山殮房

另外，衛生署新界（沙田）法醫學大樓昨日正式啟用，該大樓為重置後的富山公眾殮房，可儲存約830具遺體，較後者多近3倍。衛生署稱，政府另正籌劃重置堅尼地城域多利亞公眾殮房，以應付日漸增加的需求。現時的富山公眾殮房將於下月7日起停止運作。

明報記者

（新冠疫情）