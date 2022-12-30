赴美內地港澳客 下周須核酸證明

當局稱，有關措施應用至所有國籍旅客，由中國內地經第三國進入美國或過境美國的乘客，同樣要提供檢測陰性證明。感染新冠逾10天的乘客可提供康復文件證明，替代新冠檢測陰性證明。美國之音報道，美國聯邦衛生官員在周三的記者會承認，有關措施不會完全阻止感染者進入美國，但有助限制感染者數量，並可提供關於新變種的早期預警。

內地抵米蘭航班半數人陽性

比利時通訊社報道，比利時旅遊勝地布魯日（Bruges）市長戴弗周三呼籲讓中國內地遊客接受染疫篩檢或強制接種疫苗。日本、意大利、印度等已宣布對來自中國的旅客進行強制病毒檢測等措施。法新社報道，近日一架中國內地飛抵米蘭的航班約38%乘客陽性，另一架則有約52%陽性，意大利周三決定全面檢測抵埠或轉機的中國來客。

不過，澳洲總理阿爾巴內塞昨稱，儘管一些國家採強檢等措施，目前澳洲不會改變中國內地旅客入境規定。新西蘭衛生部發言人亦稱，目前沒打算在邊境恢復新冠檢測。英國、法國及德國均表示密切監察情况，目前不考慮向中國內地旅客實施新限制。

外交部：防疫應一視同仁

外交部發言人汪文斌昨強調，中方始終認為，各國防疫措施應當科學適度，對各國公民一視同仁，不應影響正常的人員交往和交流合作。至於個別西方媒體稱中方調整疫情防控政策表明不再重視人民生命安全，汪批評「純屬別有用心的抹黑之辭」。

（新冠疫情）