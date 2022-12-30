隔3年再「過大海」 澳門首團客：懷念零食賭場

團友陸小姐透露，疫情前每數個月就會到澳門旅遊，惟疫下3年未曾再訪。今次與兩個朋友一同出遊，「很懷念佢嘅零食、賭場嘅熱鬧氣氛」，預計花3000元於膳食及購物，「蛋卷、杏仁餅、豬肉乾諗起都想食」，會常戴口罩並以消毒潔手液防疫。

另一姓陸女團友稱，旅行團推出已即時報名，心情非常興奮，又讚旅行團自由度大，「可以去到自己喜愛嘅地方」，最想食豬扒包及魚翅，到訪大三巴等，相信至少花數千元，「畢竟太耐無去都有少少放肆」。同團吳先生稱3年首離開香港，原與4名朋友一同出遊，惟兩名朋友前日確診，僅餘兩名朋友同行。

中旅社盼每周3團 旅界：真正可談復蘇

中旅社代總經理陳瑞東稱，該兩日一夜美食團收費999元，將安排海鮮自助餐及五星級酒店，反應熱烈。陳稱因交通仍未復常「未能搶得更多車飛」，「希望1月可因應運力每星期排3團以上」。旅遊業議會總幹事楊淑芬稱澳門放寬對旅遊業非常有意義，加上1月與內地通關，業界真正可談復蘇，相信內地及澳門的「好消息」是業界一支「強心針」，有利招聘。

（新冠疫情）