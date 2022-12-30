客湧門市詢轉行程 旅社料新策下受影響者減半

預留迪拜東歐機位供改行程

袁振寧說，在日本公布限制香港航班只可於4個指定機場降落後，其旅行社明天起至下月底原本有2000顧客受影響，昨日公布的新安排下受影響者減到1000至1200人。袁稱正努力尋找替代機位供顧客選擇，亦會預留部分迪拜及東歐機位，讓顧客決定是否改去其他目的地。他稱事出倉卒，未知損失多少，期待約七至八成受影響顧客可更改到機票。

昨午在銅鑼灣的旅行社，不少旅客因應日本新安排前來查詢更改行程。20歲李先生原定昨日跟團飛北海道跨年，導遊稱未能確保回程航班，旅行團取消。他說如今獲提供下月初北海道或沖繩團，但家人未必能請假同行。

原昨飛北海道遭取消 擬下月再赴憂家人無假

赴日自由行旅客亦受影響。梁先生原定下月4至11日與太太到札幌旅遊8日7夜補「度蜜月」，惟在日本限飛下，昨晚收到國泰短訊稱其來回航班均要改期，延遲到下月8日才能出發、但要提早於10日回程，行程縮短不足3天，計劃大受影響。他引述國泰客戶服務員昨午透過電話稱，1月8日前或13至14日有機位，但暫未能放售，稍後才能確認是否有其他出發及回程日子選擇。梁打算今天再致電國泰客戶服務熱線，最壞情况是取消行程。他批評國泰「安排未免太混亂」，又認為日本公布安排時過於倉卒。

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