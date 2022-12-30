日多3機場准港飛 須全機沒到內地 航班數「封頂」不能多於近7日 航空公司即促客申報

准赴北海道福岡沖繩 港府：已要求取消限制

特區政府昨發稿回應稱知悉安排，認為日本政府對香港出發的航班限制不合理，已要求取消限制，並提醒本地航空公司盡快向受影響旅客交代最新航班安排。

為符合日本當局最新要求，國泰、香港航空及香港快運今起均要求前往札幌新千歲、福岡及沖繩那霸等3個機場的旅客，在本港機場辦理登機手續時須簽署申報表，確認出發前7天未曾在內地逗留，而未能符合有關要求者可選擇退款或重新預訂航班。

國泰航空昨發聲明，確認可繼續運作前往日本所有航點的航班，但因數量限制，每周只能營運共65個班次，較原來削減約兩成。國泰表示，會安排原定往來東京、大阪及札幌的受影響顧客乘搭其他航班；往來名古屋的顧客將改為乘搭大阪航班；因正值旅遊旺季，其他航班滿座，往來福岡的受影響顧客可獲全額退款。

快運撤41班國泰削兩成 港航東京大阪線無影響

香港航空昨於facebook表示，來往香港至沖繩航班今起全面恢復每日一班；來往札幌航班下月1日起有限度恢復服務，每周三、五、日運作；來往東京及大阪的航班無受影響。港航表示，因應部分來往札幌航班取消，會陸續以電郵和手機短訊通知乘客，並全額退款，乘客若透過第三方預訂機票，需聯絡旅行社代理跟進。

香港快運表示，下月13日前的航班將照常運作，14日起將取消部分往福岡、關西、沖繩、東京及名古屋航班，共有41個班次，直至另行通知；航班遭取消之旅客會收到電子郵件和短訊通知，可申請退款或更改機票等。

旅界稱雙輸 質疑申報難執行

崔定邦昨向本報稱，「個人不太欣賞日本政府相關做法」，質疑做法不妥，「作為中國香港居民，要表明沒到過內地才可去日本是很奇怪，難道香港不是中國一部分嗎？」他認為日本政府或因新冠疫情而有考量，「但是否過度憂慮呢？」他又認為，要求在港登機者申報過去7天內沒到過內地是難以執行。

崔定邦表示，據其觀察，業界普遍對日本政府限制內地及本港航班措施無奈及為難，政策短期內突變，亦令業界無所適從，尤其影響出境遊旅行社的營運，措施亦打擊赴日本旅行團在農曆新年檔期的業務。崔說原定明年2月到東京旅遊，惟憂措施再「加辣」，為免任何突發情况影響行程，決定取消。

明報記者

（新冠疫情）

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