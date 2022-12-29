限聚撤 民主派暫未擬辦遊行

警務處回覆查詢表示，就公眾活動申請，警方會繼續按既定程序及行之有效的機制，審慎考慮包括國家安全、公共安全、公共秩序或保護他人的權利和自由等因素，決定是否發出不反對通知書；又稱會按每宗案件及實際情况就口罩令及確診者隔離令執法。本港近期每日仍有逾萬宗確診，黎棟國認為警方並非公共衛生專家，有需要可就遊行集會申請的公共衛生風險諮詢衛生當局意見。

黎棟國：警方審批有需要可問衛生當局 周嘉發：國安法、煽動罪仍令人擔心參與

周嘉發說，按其經驗，遊行時警方通常警告勿違反國安法、煽動罪及限聚令，即使限聚令已取消，其餘兩項法例對遊行集會的限制仍然存在，加上目前政治氣氛，他不認為昔日萬人上街示威的畫面會「憑空再現」。他稱社民連暫時未有計劃舉行大型遊行或集會。

民主黨主席羅健熙期望，警方可放寬批出不反對通知書的條件。他指出倘政府仍界定本港處於「公共衛生緊急事態」，警方仍可能以疫情為由限制遊行集會申請，認為要待有人申請，才清楚當局是否放寬。對於民主黨會否申辦，他說今次取消社交距離措施來得突然，黨內暫未討論。

2020年五一遊行，多名社民連及工黨成員被控違反限聚令罪成，部分被告申請上訴至終審法院，高等法院今日裁定是否批出上訴許可。有份提出上訴的社民連黃浩銘認為，限聚令對示威自由限制不合理，即使限聚令已取消，倘今日被判敗訴，仍會上訴到底。

（新冠疫情）