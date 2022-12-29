6萬赴日客受影響 政府：回港航班機場不設限

遊沖繩客買定東京回港機票

本報記者昨到香港機場，發現不少市民如期出發到日本旅遊。梁小姐與友人昨日乘港航往沖繩，她稱前日得知日本將於周五實施「限航令」後即「變陣」，花約5000元購入東京回港機票，打算回程時乘內陸機到東京再回港。

陳先生一家八口昨日乘搭香港快運往福岡，原定1月3日返港，他稱前日有看過由大阪返港的機票，約6000至8000元一位，「畀多幾千蚊都要㗎喇，小朋友要返學」，仍待航空公司安排。他說已近3年沒外遊，心情多少受影響，批評日本新政策「多餘」。同樣乘搭香港快運往福岡的陳太則認為日方措施合理，她原定1月4日返港，翌日上班，如今只能見步行步，或會轉飛台灣或轉乘內陸機再返港，心情沒太受影響，笑言「滯留就玩耐啲」。

港府促日撤限 港航9「吉機」載客返港

特首李家超表示，對日本相關決定感失望，已透過日本國駐香港總領事館向日方傳達。他說，香港駐東京經濟貿易辦事處及入境處已隨時準備協助港人，向有需要者傳達必要資訊，協助安排行程。運輸及物流局長林世雄昨於社交媒體表示，獲日本當局確認，本港航班仍可由日本各機場載客返港，又指對日本「倉卒」決定表示非常失望，嚴正要求撤回。

香港航空昨日宣布，本周五起取消每日一班前往北海道和沖繩的航班，直至另行通知，另於明日至下周三（1月4日）期間安排9個不載客航班，由北海道及沖繩接載旅客返港；已訂明日起出發兩地機票的乘客可獲全額退款。

國泰航空與香港快運昨均表示與日本當局的對話仍然持續，今日中午前提供進一步資訊。全日空稱，下月17至31日由香港往東京成田機場的航班（周日、二、四、五）取消。

東瀛遊執行董事禤國全表示，日本團由明日至1月下旬有逾5000人報名，正積極聯絡航空公司尋求適切方案及了解如何調配航班，安排客人轉往東京、大阪及名古屋等。

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