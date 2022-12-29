面授課2月復常不看接種 中小幼師生續快測至1月底

教育局長蔡若蓮昨在社交平台發文說，校園內師生密集交流互動，傳播風險較高，當局會維持每日回校前量體溫及完成快速抗原測試的要求至明年1月31日；2月起全日面授課堂的限制將取消，中學將於2月1日起全面恢復全日面授，小學和幼稚園2月15日起亦可，局方屆時將「適當調整」師生每日快測的要求。

港大內科學系傳染病科主任及臨牀教授孔繁毅說，大部分中小學生已完成接種，加上兒童及青少年染疫大多病徵輕微，認為有條件取消快測規定；但幼稚園生接種率較低、染疫後重症風險亦高，應在冬季維持每日快測。

今起所有學生准課後活動 有小學保留用膳擋板

有小學校長說，理解當局安排較審慎，期望待冬季流感高峰期過去才逐步放寬。他稱踏入12月起該校幾乎每日都有學生確診，認為現時取消快測未必最理想；校方疫情期間添置、供學生吃飯時架起的擋板亦料將繼續使用，直至流感高峰期過去。中學校長會支持放寬措施，主席連鎮邦指學生受疫情影響3年，恢復面授、課外活動意味校園生活逐漸復常，有利學生身心發展。

（新冠疫情）