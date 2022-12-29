小紅書稱寄內地 藥房涉擅賣口服藥 一盒3500元「保證真貨」 醫生：涉處方藥或犯法

對於有藥房聲稱有售新冠口服藥會否犯法以及應如何跟進，本報正向衛生署查詢，截稿前未有回覆。

藥房稱默沙東授權印度製 示相片無實物

「小紅書」一名用戶上周六（24日）以「幫朋友在香港買到默沙東新冠藥」為題發文，表示買到的藥物由默沙東授權的柬埔寨藥廠製造，「一盒一個療程3500元」，並於留言區指明藥店名稱，又表示可提前預訂。本報記者假扮顧客到相關藥房，詢問有否銷售默沙東新冠藥，職員稱有相關藥物，價格為3500元一盒40粒裝，藥物由默沙東藥廠「授權印度藥廠製造」，「保證是真貨」，又稱適合長期病患者及未打針長者，並出示相關藥物的照片，但無即場提供實物。

翻查資料，香港藥劑業及毒藥管理局今年3月17日有條件批准莫納皮拉韋（Molnupiravir，默沙東口服藥）的藥物註冊。有條件批准註冊下，默沙東仍須根據相關條件，向衛生署藥物辦公室提交進一步的臨牀研究及上市後報告的安全性、效能及質素的資料。4月，政府宣布向合資格的私家醫生免費提供輝瑞和默沙東兩款新冠口服抗病毒藥物。

私醫限向醫局申藥 患者資料須入醫健通

疫苗可預防疾病科學委員會成員、家庭醫生林永和表示，申請藥物須透過政府特設連結，根據政府指引，處方時須將病人資料輸入醫健通，包括病人是否屬高危群體和發病日數，而病人須持香港身分證方能註冊醫健通。他提到，近期有市民擔心外遊感染，詢問可否事先買藥，他曾向默沙東和輝瑞藥廠查詢，得到回覆稱暫未能向私醫出售。

林續稱，「無可能喺坊間買到（兩款新冠口服藥），因為私家醫生都買不到」，相信若坊間出現相關藥物，大概率為「水貨」，或存在質素問題，亦涉嫌非法賣藥。他又指，服用新冠口服藥有不少注意事項，包括要暫停服用醫治膽固醇及前列腺相關藥物、考慮病人含氧量等指標，籲市民勿私自購入服用。

默沙東、輝瑞新冠藥 市民無法正規買

香港醫院藥劑師學會會長崔俊明說，現時兩款新冠口服藥屬有條件註冊，市民無法正規購買藥物；而市民於普通藥房購買獲註冊的處方藥，仍須出示醫生處方，並須有藥劑師在場監管。

根據《藥劑業及毒藥條例》，「藥劑製品」在港銷售前須向香港藥劑業及毒藥管理局註冊。未經註冊銷售屬違法，最高監禁兩年及罰款10萬元。

明報記者

（新冠疫情）