司機轉行車待修整 跨境巴業界促補貼助重啟

申回鄉證續現人龍

記者昨午3時到香港中旅證件服務九龍東中心觀察，中心內排隊辦理證件的人龍約30人。從事玩具生意的陳先生表示，以往因工作每隔一周回內地7天，但3年來都沒有回內地，「好多嘢都要執番」，因此前來申請回鄉證。市民葉女士稱，3年來未探望內地親人，期望到內地過年。

業界料現只一成巴士能駛

陳宗彝表示，新冠疫情前本港有約1200輛跨境巴士、約2000名司機，惟疫情下不少司機已轉行，即使近日政府公布將與內地恢復通關，仍難以招募人手重返行業。陳稱，不少跨境巴司機疫情期間歷經待業狀况，在政府未公布通關的具體細節下，暫難吸引司機重新入職。

陳宗彝又稱，跨境巴業務停擺至今，不少車輛狀態欠佳，引擎機油乾涸、車胎老化、座位破裂，亦要重新噴灑消毒塗層，每輛需花費最少數萬元重新修整，為跨境巴企業帶來負擔。他估計業界現只有十分之一車輛可在路面行駛，其他仍待修整。他說，跨境巴是因政府政策而未能營運，促政府為每車提供8萬至10萬元維修補貼。

（新冠疫情）