撤入境檢測「廢紅碼」 旅界：旅客來港慾增

香港旅遊促進會總幹事崔定邦表示，亞洲多個旅遊城市入境早已毋須核酸檢測，新措施讓香港與這些城市看齊，讓旅客消除憂慮，增加來港意欲；同時香港作為國際一流的機場，也能確保旅客離開機場的效率。至於取消疫苗通行證，他認為可讓旅客進入餐廳過程簡化，給予更好旅遊體驗，對本身未打齊針的內地旅客，也方便他們進入食肆。

旅遊業議會發聲明歡迎有關政策，形容是送給旅遊業和相關行業的一份「特別禮物」，新措施標誌着「香港的旅遊大門重新打開」，業界會積極配合政府恢復旅遊業的措施。

中式餐廳料最惠 一聞放寬訂座即增

香港餐飲聯業協會會長黃家和形容，新措施有「非常正面」、「鼓舞」作用，業界對生意好轉抱很大期望，特別是中式酒樓能受惠。他提到昨日政府公布放寬措施後即多了不少有關春茗和社團活動的訂座，本身已訂座的客人亦來電要求增加圍數。不過，他稱疫情令業界損失數萬從業員，將出現人手問題。

至於兩地即將通關，黃家和認為開通初期未必有大量旅客，因內地疫情仍嚴重，未必很快有很多社交活動，他舉例其集團在廣州、上海的公司，有七至九成人染疫，加上港府正在有序地通關，估計要踏入明年第二季市道才回復正常。

本身是連鎖食肆老闆的優質旅遊服務協會主席黃傑龍形容，撤銷「599F章」的防疫措施是「歷史性」、「劃時代」時刻，他提到不少公司、社團已數年沒擺春茗、晚宴，相信中式餐廳生意會強勁復蘇。他稱雖然法例上已取消食肆防疫規定，但集團會保留部分措施，包括繼續放置空氣清新機，以及保留隔板隔音，以保障食客私隱。

（新冠疫情）