專家早稱可放寬 今「配合內地」未再諮詢

據悉，不少專家顧問曾多次向政府表明，本港透過感染及疫苗接種的「混合免疫」屏障早已非常穩固，一早可放寬大部分防疫限制；亦有專家認為，本港復常進程取決於政府對放寬速度的取態，根本無必要再開會。對於顧問團去留，醫衛局稱，一直有參考專家會上或其他途徑提議，「現階段」政府會繼續專家顧問團工作以妥善處理疫情。

兩地爭取下月中起恢復通關，特首李家超昨在記者會上兩度否認政策急轉彎，形容多次調整是經部署及按計劃進行，但無回答英文報章記者問及是否「看北京臉色」。

接近政府的消息人士則稱，政府放寬措施建議早醞釀一段時間，亦分析內地亦一直有預案處理疫情走勢，問題是幾時「撳掣」，故香港不能單方面放寬，也不能超前內地太多，「時機上要配合，而非迎合（內地），要同時一齊做」。

西方外交官：再設限否視有否新變種

有駐港西方外交官向本報稱，會否對中國內地甚至香港施加進一步限制，很大程度視乎內地放寬措施後會否出現新變種病毒。

美國官員日前放風稱可能收緊來自中國入境旅客的防疫要求，目前會否影響港澳仍未明確。醫衛局長盧寵茂則強調，目前所知，內地流行仍是Omicron變異病毒株，暫未有新病毒株。

明報記者

（新冠疫情）