旅客公院獲口服藥須付逾6000 禁用指定診所 醫學會：政府未訂私醫指引 私醫料濫用風險不高

打二價染疫應診 港人優先

本報昨向醫衛局查詢，非符合資格者在私家診所可否獲處方由政府免費提供的口服藥、如可以收費機制如何等，該局引用昨日的新聞公布，指出私營醫療機構可直接向藥廠訂購兩款藥物，非符合資格的新冠患者應直接在私營醫療機構獲取治療及處方有關藥物。

局方：旅客應赴私營 急症室診金1230

據衛生署名單，現時有456名私家醫生可透過特設網上平台，要求政府提供兩款新冠口服抗病毒藥物，醫生處方時要在醫健通登記，處方時不可收費。本身有向衛生署索取口服藥的家庭醫生林永和昨向本報表示，為病人處方政府採購的口服藥須實報實銷，向署方呈報處方給何人，相信被內地旅客「出蠱惑」濫用的可能很微。

應診方面，盧寵茂稱，醫管局會優先為「符合資格人士」的確診者提供醫療服務及藥物，非香港居民及旅客等「非符合資格人士」，不能使用醫管局指定診所及遙距診症服務。盧表示，非符合資格的新冠患者如使用公院急症室，須付1230元診金。他又稱，公共醫療系統對新冠病人所需藥物，包括含「撲熱息痛」成分藥物，有充足存貨，政府、醫管局和衛生署正加大採購量，確保供應。

非居民留30日始可免費打原始疫苗

近日有聲音關注通關後會否有內地居民來港接種新冠疫苗。盧寵茂昨於記者會表示，政府已採購足夠疫苗，上周五起已調整「政府疫苗接種計劃」安排，復必泰二價疫苗、兒童及幼兒配方疫苗，只會優先免費提供予香港居民。盧又稱，現時非香港居民必須最少逗留30日，才可獲免費接種科興疫苗及復必泰原始疫苗，強調政府會監察情况，「避免非香港居民特地短期來港接種政府疫苗」。至於私營市場疫苗接種，盧稱與政府採購屬「兩個獨立系統」，不會影響本港居民接種。

（新冠疫情）