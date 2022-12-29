認內地外地抵港要求有別 「再觀察」 內地客0針可入境 議員促須打針免增醫療負擔

政府內部提每日2萬至數萬配額

據了解，內地與本港通關落實時並非即時全面開放，政府內部正就香港往內地旅客通關配額有不同方案，每日2萬、3萬以至數萬人都有提出研究，正待與內地部門商討方能落實，而有關配額未包括跨境司機及商務人士。

盼通關後毋須排長隊 航班鐵路逐步增

李家超昨在記者會被問及與內地通關細節。他稱通關須逐步進行，疫前陸路口岸每日單向出入境達40萬至50萬人次，關口停運約3年，需求預計很大，故要「確保不出亂子」，市民「毋須在關口排很長的隊」。他說，通關需確保運力恢復，同時民間配套能配合，因此「人數安排」會「按着實際情况靈活調校」，當在通關時第一次暢順，觀察一段時間後可再調整。

至於來往內地及香港的飛機、船運及鐵路，李說也會逐步增加班次，「一開始是兩班，稍後是3班」；連接點亦會逐步增加，「開始是由一到兩個點，或者由一到3個點，或者由一到5個點，這些都是逐步開放」。

入境不驗核酸 只需持檢測證明

政府昨另公布簡化和劃一抵港者檢測要求，撤銷強制填寫電子健康申報表，入境前只需持24小時內快測或48小時內核酸檢測證明，並建議抵港後5天內每天快測；取消抵港後強制核酸檢測，加上疫苗通即日起取消，意味「紅碼」制度不再適用，旅客入境後不受防疫限制。

現時非香港居民，由海外入境的未接種疫苗者不能入境本港，由內地等地入境則無相關要求。李家超稱，知道措施存差異，並不表示不會改動，透露將觀察一段時期，視乎防疫政策調整下情况，確保風險屬可控下再檢討。

選委會立法會議員陳凱欣回覆本報查詢，建議劃一要求從任何地方入境本港者須完成接種新冠疫苗，「至少兩針、最好3針」，以免加重本港醫療負擔；至於過去3個月至半年內曾感染者，可提供證明文件豁免接種要求。陳解釋，本港社區有傳播鏈，入境者抵港後有感染風險，一旦在港染疫而未接種疫苗，有較高重症風險，將需佔用住院等服務，「除非香港有很多人手、很多病牀，我們做醫療產業就沒所謂，但（香港）不是」。

實政圓桌議員田北辰亦表示，如內地來港者「不用打針也可入境，可以自由活動」，他絕對反對，認為港府應對全部入境者「一視同仁」，稱內地未打針者來港後在食肆進食，也增傳播風險，反問若無打針入境者如染病，「醫院可以拒接嗎？」

明報記者

（新冠疫情）