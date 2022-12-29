4日前稱「老幼接種低」 政府昨稱「屏障已穩固」

學者：免疫屏障近月未變 早可撤銷

隨着本港逐步放寬防疫，盧寵茂最近多次被問到維持疫苗通的理據，他本月中形容有關措施曾對推高疫苗接種率發揮效用，維持措施是為要繼續推動接種，以及保護未打針的長者和幼童進入高危場所，並質疑要求撤銷疫苗通者是「幫倒忙」。他最新一次回應維持疫苗通的理據是於上周六，當時稱一老一幼接種率仍低。

63.53%打3針 4日增0.11百分點

截至昨晚8時，12歲或以上市民的第三針接種率為83.2%，其中年滿80歲長者的第三針接種率為63.53%，較上周六增0.11個百分點。至於疫苗通未涵蓋的半歲至3歲幼童，至昨晚第一針接種率僅22.94%，較上周六增加0.3個百分點。

政府專家顧問袁國勇及孔繁毅等4名港大學者今年7月提出，本港應於今夏逐步放寬防疫，以產生由自然感染和疫苗注射構成的「混合免疫」屏障。盧寵茂當時反駁有關說法，指「純屬理論」，未能保護市民。昨記者會公布取消疫苗通時，盧寵茂引用已打3針者及已打兩針並曾感染者的「有效接種率」達94%為理據，形容「已建立穩固防疫屏障」，惟未有使用「混合免疫」字眼。

港大內科學系傳染病科主任及臨牀教授孔繁毅向本報表示，本港混合免疫早於今年5月已非常穩固，一直以來重症比例很低，新冠早已在港成為風土病，應視為感冒般處理。港大公共衛生學院流行病學講座教授高本恩認同，本港混合免疫屏障過去半年來都非常高，不見得現在有何轉變，包括長者和幼童接種率，質疑為何待今天才大幅放寬措施。

（新冠疫情）