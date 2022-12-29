零針懷胎到分娩 「無法攞小孩去博」

稱沒太多證明孕婦接種無後遺

33歲的張太去年底懷孕，今年3月確診新冠，至今一針疫苗不打，她認為「疫苗研發仍然好新，沒太多報告證明孕婦接種後無後遺症」，她說身邊有人打針後出現不同強烈反應，例如月經不止、心肌炎，令她十分憂慮。她提到染疫時，徵狀僅如感冒，BB出生兩周後染疫同樣沒病徵，她說「驚支針多過Covid（新冠）……無法攞小朋友條命去博。」

她認為這段日子的不便最主要是無法剪髮、堂食，還有公院不容無打齊3針的丈夫侍產，最終她決定到私院生產。現時措施取消，她形容自己「終於捱過了」。

現時放寬「為咗邊個，大家都睇得好清楚」

29歲從事公關和編輯自由身工作的YL，本身有濕疹，一直擔心疫苗影響身體。她為取消疫苗通感到很開心，即時預約日式燒肉店，準備今日堂食。她說自己很喜歡周圍「覓食」，惟受疫苗通限制，「人生少咗好多樂趣」。YL說，認識有人因無打針失去工作，有大學生被迫休學，也見到學生沒課外活動和旅行，「攞走晒應有權利，同強迫一樣 」。

從事零售生意的Sharon也沒打針，她認為打不打針的選擇是人權，過去10個月她不能進康文署轄下的運動場所，戶外運動設施亦被膠帶圍封，令愛好運動的她少做了運動，她認為放寬措施只是「畀番屬於我嘅自由」。

30歲的Peter一家六口中有5人沒打針。他說這段日子沒有堂食，只叫外賣或參與私人聚會，僱主也沒要求他打針，已習慣這種生活。對於疫苗通取消，他質疑「太遲」，認為政府應解釋為何日前一老一幼接種率與現時「相差無幾」，但突然取消，「為咗邊個，大家都睇得好清楚」。

（新冠疫情）