針卡免掃口罩未除 李：回應訴求 重申決定「非突如其來」 政府專家：早變風土病不必疫苗通

撤限聚 是否公共衛生緊急狀態未正面回應

醫衛局昨晚再發稿稱，因應上述調整，即日起不再特別公布高層官員及辦公室人員感染情况。至於本港目前是否仍處於公共衛生緊急狀態，以及會否檢討或取消狀態，局方昨無正面回覆，稱政府不時評估風險，以及採取相應防控措施和應變級別。

本港昨公布單日新增20,865宗陽性個案，包括1176宗輸入，是相隔兩日後再次重回兩萬宗水平，另多59人死亡。政府早前警告確診數字迅速上升，言猶在耳，李家超昨率領盧寵茂及衛生防護中心總監徐樂堅召開「應對疫情指導及協調組」記者會，宣布大幅放寬多項防疫措施，包括取消實施逾10個月的疫苗通行證（見表）。

盧寵茂：維持疫苗通效益不及社會成本

稱口罩令防呼吸道感染飈升

被問及取消疫苗通措施是否「急轉彎」時，李家超稱本港已達至相當高疫苗接種率，加上早前逾250萬人曾確診，已建立較廣泛及整體防疫屏障，有信心風險可控，又冀向外界發出本港已復常的信息。盧寵茂表示，維持疫苗通帶來的額外效益不及對社會造成的成本，表明會繼續尋求針對措施，提高「一老一幼」高風險群組接種率。有記者問及安心出行是否已「壽終正寢」，各人未有回應。

檢疫令取消 改向密接者發健康建議

當局取消檢疫令及不再界定密切接觸者，改為向密接者發出健康措施建議。盧寵茂稱，大量社區感染個案令界定密接者變得困難，檢疫令社會成本大增，期望措施進一步恢復社會和經濟活動，使市民生活復常。

當局亦取消包括限聚令在內的所有社交距離措施，但維持口罩令。盧寵茂解釋，取消口罩令或會帶來呼吸道感染個案迅速上升，維持口罩令做法是避免市民冬季受新冠和流感感染夾擊引起嚴重病症，並要保障本港醫療系統。李家超補充，雖然目前大致掌握病毒株變化，惟不能排除任何可能而導致的新風險，故戴口罩的防疫效能仍然重要。此外，因應本月內地輸入個案比率上升至5.8%，與其他海外地區相若，政府亦會簡化和劃一抵港者檢測要求（見另稿）。

孔繁毅倡集中解說幼童打針重要

港大內科學系傳染病科主任及臨牀教授孔繁毅接受本報訪問時稱，疫苗通無必要維持，建議當局集中火力向家長解說幼童打針的重要，講解未打齊針的染疫重症和死亡風險。至於不再定義密切接觸者，他認為不會構成額外風險，惟建議同住家人應連續5天快測，外出時戴好口罩，但毋須避免出入食肆，因他們即使帶有病毒，病毒量亦會很低，不構成風險。

港大公共衛生學院流行病學講座教授高本恩亦認為，最新放寬措施不會構成任何額外風險，尤其是撤銷檢疫令。他稱政府早前已無法界定所有密切接觸者，只要求同住家人檢疫，故檢疫令對防止傳播成效不高。至於取消疫苗通，他認為應讓市民自行選擇是否接種加強劑，有意接種者不論是否實行疫苗通都會打針。

明報記者

（新冠疫情）

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