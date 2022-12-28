社協調查：六成長者睇中醫月花逾千 九成因經濟困難延誤求醫

僅四成長者知悉資助服務

團體批藍圖未提中醫發展

兩團體去年11月至今年2月期間，訪問149名60歲以上長者，當中44%主要收入來自綜援，39%為高額長者生活津貼，生活費每月不足4000元。調查發現，受訪長者平均3個月內求診6.5次，每次花約294元，推算即每月花約637元求診；受訪長者另再每月平均花378元買中成藥，致每月中醫開支逾千元。

倡門診降至50元看齊醫局

現時醫管局於全港18區設中醫教研中心，提供資助中醫服務，領綜援者免費，惟調查中僅39%長者知悉服務；另中醫診所因無醫管局收費減免機制，故仍收120元診金，較醫管局門診50元高一倍，約56%受訪者認為收費負擔沉重；九成認為政府資助中醫服務名額短缺。

翻查資料，政府每年提供約62萬個資助中醫門診配額，但各診所每日名額由負責營運的非政府機構因診所人手和實際情况決定。

團體指出，調查反映出基層長者對中醫需求大，但難負擔費用，加上疫後面對長新冠，估計中醫服務需求會增加，敦促政府立即增加診所數目及診症名額。團體亦建議劃一中醫預約及覆診轉介系統，收費亦與醫管局門診看齊，令中醫服務完全納入公營醫療。

（新冠疫情）