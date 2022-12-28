連發5文 衛健委：乙類乙管非放任不管 集中監察重點群組變異株 稱沒大面積重症死亡

在撤銷隔離措施、判定密切接觸者、劃定高低風險區、入境人貨檢疫等措施的防控全面放開的情况下，各地迎來新工作要求。據央視新聞，國務院聯防聯控機制昨日連發《新型冠狀病毒感染「乙類乙管」疫情監測方案》等5份文件，涉及疫情監測、核酸檢測、重點場所防控、個人防護和培訓等（見表）。

疫情公布頻率最終每月一次

文件要求包括各地對部分入境人員陽性樣本做基因測序，及時捕獲新變異株；疫情嚴重時，短期內可取消非必要大型活動，禁止堂食；各地要確保1月5日前，重點完成一輪疫苗接種、診療等各方面培訓等。

中國疾控應急中心主任李群表示，疾病監測、報告和對外發布等工作也要調整，包括保留確診病例、重症病例和死亡病例，不再公布密切接觸者相關資訊，公布頻率最終調整至每月一次。監測內容調整為以疫情趨勢、重點人群為重點，並加強病毒變異監測，相關監測結果將在中疾控網站公布。

國務院聯防聯控機制昨日召開的記者會上，國家衛健委副主任李斌表示，隨着病毒變異、疫情變化、疫苗接種普及和防控經驗累積，中國疫情防控進入新階段，為調整新冠病毒感染的法律歸類創造條件。

李斌：有準備之仗 非被動放開

李又強調「我們打的是有準備之仗，而絕不是被動的放開」，提到當前全球大流行尚未結束，「乙類乙管」絕不是放任不管，絕不意味撤銷所有防控措施，而是強化服務、強化保障，接下來將「抓細抓實」醫療救治資源的準備，着力保障民眾用藥需求，做好長者、兒童等重點群組的防護和救治，另加強農村地區疫情防控，保障人民健康安全。

國家衛健委新冠疫情應對領導小組專家組長梁萬年說，有些地方已經或正在度過第一波的高峰期，未見「大家比較害怕的大面積重症死亡」的情况，又指第一波短時間內的傳播，須在科學上注重疾病監測，關注其變異情况。

國家衛健委醫政司長焦雅輝表示，各地因疫情階段不同，政府採取多種措施，擴充發熱門診資源、推行分級診療、提供互聯網診療服務、多渠道增加藥品供應，「相關部門在加大藥品的生產、配送和供應，更多的患者可以通過零售藥店或者線上購藥，來獲得需要的藥品」。

Paxlovid炒至5萬仍缺貨

印度仿製藥報價3000

不過，據成都「紅星新聞」昨報道，輝瑞新冠特效藥Paxlovid在內地被黃牛炒至5萬元（人民幣，下同）一盒，仍供不應求；該藥在內地醫院售價3000元以內。有黃牛轉售印度Paxlovid仿製藥，5天藥量一盒的報價3000元左右。

明報記者

（新冠疫情）