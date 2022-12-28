憂通關遇人潮染疫傳家人 港漂未定回鄉否

在港讀書、工作數年的林小姐稱自己已3年沒有回鄉，現時仍未決定通關後是否會立即返鄉。她說，內地疫情3年來都以清零為目標，花費大量資源在核酸檢測，但民衆只能接種國產疫苗，認為國內民衆的防疫意識亦遠不及港人，「在香港大家都很自覺，中了（新冠）也會待康復之後再見朋友……至少做好個人防護，日常是安全的。」

她說，有身在內地的友人近日確診後，病徵比在港確診的人嚴重，包括連續發燒多日，以及即使檢測轉為陰性仍有明顯不適。她稱，內地現時疫情嚴重，此時全面放寬猶如「裸奔」，「（中央）11月還是說要動態清零，現在突然放開，好像沒有什麽準備」。

稱內地突全面放寬如「裸奔」

3年未回鄉，林小姐希望回鄉探望患長期病、正住老人院的爺爺，但擔心開關適逢人潮最擠擁的春運，自己會在路途上染疫並傳染他。下月會否回鄉，林說還看具體政策安排和機票價格，「有配額的話應該就有黃牛，不想花精力去搶」。

有港漂盼通關不設限額

另一名「港漂」、來自廣西的林小姐同樣3年未見過家人，她同樣希望本港往內地不設限額，「現在大陸（疫情）更嚴重，似乎（設限額）沒什麽必要」。她從社交網站得知家鄉近年變化很大，胞弟亦已由小學三年級到現時準備升中，「可能佢已經高過我了！」她表示十分掛念家人、朋友和家鄉的美食，故很期待通關，望可以順利回家過年，但亦擔心自己會在路途上染疫並傳染家中長者。

（新冠疫情）